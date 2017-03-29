Adnan Köşker, sokak sokak referandumu anlattı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gaziler ve Mustafapaşa mahallelerinde vatandaşlarla 16 Nisan’daki halk oylamasında milletin onayına sunulacak anayasa değişikliklerine ilişkin bilgi verdi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, mahalle gezilerine ara vermeden devam ediyor. Her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek halk oylamasında halkın onayına sunulacak anayasa değişikliklerine ilişkin vatandaşları bilgilendiriyor. Geçtiğimiz gün Mustafapaşa Mahallesi’nde esnafları ziyaret eden Başkan Köşker, vatandaşlarla da sohbet etti. Gebze Belediyesi meclis üyeleri Ergün Kahraman, Şamil Yalçın ve Celal Çelikbilek’in de kendisine eşlik ettiği Başkan Köşker esnaflara bereketli kazançlar dileyerek esnafların talep ve önerilerini dinledi.



‘Gençlerin önü açılacak’

İşe gitmek üzere servis araçlarını bekleyen vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “16 Nisan’da memleket meselesi için hep birlikte milletçe sandığa gideceğiz. İcraatların süratli ve etlin bir şekilde yapılmasının önünün açılacağı Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi, istikrarlı bir yönetim sistemi. Milletimiz direk seçtiği hükümete 5 yıllığına kendisi güven oyu vermiş olacak. Kanun yapıcılıkta Meclis iradesinin güçleneceği bu sistemle seçilme yaşı da 18’e inmiş olacak. Siyasete gençlerin dinamizmi eklenecek. 5 Yıllık kesintisiz istikrar dönemlerinin geleceği bu sisteme biz de siz değerli Gebzeli kardeşlerimizle birlikte güçlü bir şekilde ‘daima millet kararımız evet’ diyeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Mustafa Paşa Mahallesinin ardından Gaziler Mahallesine giden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Issıkgöl Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek, bol ve bereketli kazançlar diledi.