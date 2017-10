AES’ ten performans uyarısı:“Aynı pistte koşan atletler değiliz”

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Kocaeli İl Temsilciliği tarafından; 9 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretmen Strateji Belgesi dayanak alarak 12 ilde yer alan bazı pilot okullarda başlatılan “performans değerlendirme” uygulamasını eleştiren bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını AES İl Başkanı Mehmet Alperdem yaparken yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Öğretmenlerin yıllar içinde meslek itibarı başta olmak üzere kadrolu çalışma güvencelerine kadar pek çok kayba uğradığını söyleyen Alperdem, “Öğrencilerimizin akademik başarısızlığından kendine pay çıkarmak yerine her şeyi öğretmene fatura etme kolaycılığını seçen Milli Eğitim Bakanlığı, kendi performansını sorgulamaktan kaçınmaktadır. 9 Haziran 2017 Tarih ve 30091 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmen Strateji Belgesi dayanak alarak 12 ilde yer alan bazı pilot okullarda “performans değerlendirme” uygulaması başlatılmış, bu değerlendirme uyarınca öğrencilerin öğretmenlerine, öğretmenlerin birbirine, velilerin öğretmenlere not vermesi uygulaması yapılmaktadır. Bu olaya ilişkin Genel Başkanımız Cansel Güven tarafından ifade edilen sendikal duruşumuz şudur: Müdürü, velisi, öğrencisi ve hatta mesai arkadaşı tarafından değerlendirilmesi öngörülen öğretmenlerin her biri farklı koşullarda hizmet vermektedir, her sınıf ve ders başka bir evrendir. Aynı pistte koşan atletler değiliz, başarı görecelidir.

NOT SİLAH OKUL DA SAVAŞ ALANI DEĞİL

Öğretmenin kendine ayna tutması, öğrenci ve velilerden geri bildirim alması önünde bir engel yoktur, gerçek öğretmen bunu her fırsatta yapar. Not bizim için bir silah olmadığı gibi, okul ortamı da bizim için savaş alanı değildir, “öğrencinin eline de anket kozunu verelim, adil olsun” yaklaşımı kabul edilemez. Liyakatsiz yöneticiler, disiplinsiz okullar, sistemsiz bir eğitim çöplüğü içinde bunaltılmış öğretmene bir de performans baskısı dayatmak hadsizliktir, zalimliktir. Yeni müfredatın hengamesi, toplatılan kitaplar, belirsiz sınav sistemi karşısında, “öğretme güçlüğü” yaşıyorsak sebebi sizsiniz. Öğrencilerimizin zekâsında, öğretmenlerin becerisinde kusur arayanlar, kendi liyakatlerini, sistemlerini sorgulamalıdır. Ülkemiz eğitimde başarı sağlayamadı, gerekli dersler çıkarılmazsa daha da başarısız olacağız. Bizi daha başarılı sanın diye sınav notlarımızı şişirmeyeceğiz. İdareye, veliye, öğrenciye şirin görünmeye çalışmayacağız.

DERSİ DE NOTU DA ÖĞRETMEN VERİR

Mesai arkadaşlarımıza not vermeyeceğiz. İşimizi yapacak, ders vereceğiz. Unutulmasın ki, dersi de notu da öğretmen verir. Anadolu Eğitim Sendikası yönetici ve üyeleri bakanlık kendi performansını hesaba çekene kadar, öğretmenliklerinin tartıya vurulmasına karşı duracaktır. Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle sendikamız Merkez Yönetim Kurulu’nun almış 26.10.2017 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bakanlıkça belirlenen kurumlarda görev yapan üyelerimiz söz konusu pilot uygulamaya katılmayacak, idareci, öğretmen ve hatta veli olarak performans anketi doldurmayacaktır. Bu uygulama tüm Türkiye’de hayata geçirilmeden yetkilileri uyarıyor, eğitimciyi, öğretmeni daha fazla ayağa düşürmeyin diyoruz. Bakanlığı iş barışını bozacak, ne geleneksel ne yenilikçi eğitim anlayışıyla uyuşmayan bu uygulamadan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. 94’üncü yılını kutladığımız Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan cumhuriyetimizin kimseye kul köle olmamayı yeğleyen genç kuşaklarını yetiştirme göreviyle yükümlü öğretmenler görevlerini bu bilinçle yapmayı sürdürecektir” dedi.

Ayşegül KALAYCI