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AFAD: 191 yerde elektrik yok

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AFAD: 191 yerde elektrik yok
Kocaeli AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Kocaeli’nin hava koşullarından etkilenme düzeyi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kocaeli’de 3 gün boyunca etkili olan kar ve yağmur, kentte su baskınları ve yol kapanmalarının yaşanmasına neden olmuştu. Yaşanan olumsuzluklar hakkında Kocaeli AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “30 Aralık saat 20.00 itibariyle ana arterler açık bulunmaktadır. Kartepe ve Pazarçayır bölgelerinde tek şeritten ulaşım sağlanmaktadır. Eski İstanbul yolunda kısmi kapanıklıklar ekiplerin yoğun çalışmasıyla açılmak üzeredir. Arpalık İhsaniye Dağköy kesimlerinde yol açma çalışmaları sürmektedir. Diğer ilçelerin kırsal mahallelerinde de zaman zaman ulaşım aksamaları yaşanmakta, ekiplerin müdahalesi sağlanmaktadır.”

191 YERDE ELEKTRİK YOK
“İlimizde en fazla görülen sıkıntı elektrik kesintisidir. İstanbul’u da etkileyen TEİAŞ ana iletim hatlarındaki 9 arızanın giderilmesine yönelik olarak arazilerde Büyükşehir Belediyesinin ve Karayollarının ekipleri arıza ekiplerine ulaşım hatları açmakta, arızalara müdahaleler sağlanmaktadır. Direk devrilmesi ve hat kopuklukları dolayısıyla yaşanan elektrik kesintilerinden İlimizde şu an için 191 yerleşim yeri etkilenmektedir. Kesintilerin giderilmesine yönelik çalışmalar SEDAŞ tarafından aralıksız sürdürülmektedir.”

“Sel baskını yaşanan Sanayi mahallesinde zarar ve hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Cumartesi sabahı itibariyle Yahya Kaptan’da devam edilecek zarar tespitler bitirildikten sonra acil yardım süreci başlatılacaktır. Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Müdürlükleri, TEİAŞ, SEDAŞ, İSU ve ilçe belediyeleri teyakkuz halinde sorunların giderilmesi çalışmalarına devam etmektedirler.”

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