AFAD bir ayda 473 kişiye eğitim verdi

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü 'Afete Hazır Türkiye' projesinin yürütücüsü olarak son bir ayda 6 firma, 1 okul ve 1 kurumda toplam 443 kişiyi afet eğitiminden geçirdi. Afet bilinci eğitimi yanında yangın tatbikatlarının da yapıldığı eğitimlerde temel afet bilinci, arama kurtarma, sivil savunma servisleri, sedye ile yaralı taşıma, ipler ve düğümler, KBRN farkındalığı ve afet ekipmanları konuları işlendi. Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer eğitimlerin Başiskele Çocuk Kasabası'nda, İzmit Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde, Çayırova Hasçelik'te, Gebze Ferro Döküm'de, Datasafe Arşivleme'de, Tübitak MAM'da ve ACE Lojistik'te verildiğini ifade etti. Anadolu İsuzu çalışanlarının ise İl AFAD Müdürlüğü'ne gelerek hem afet eğitimlerini aldıklarını, hem de kurtarma ekipmanlarının tanıtımlarına katıldıklarını açıklayan Biçer, bu yıl ilimizde Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'nden afet eğitimi alan kişi sayısının 25 bine yaklaştığını belirtti.