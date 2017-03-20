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AFAD ilçelerde bilgilendirecek

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AFAD ilçelerde bilgilendirecek
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, ilçelerde bilgilendirme toplantılarını başlatıyor.

Kocaeli İl AFAD Müdürü Salim Tekoğul, ilk toplantıyı bugün saat 15.00’te Kartepe’de yapacaklarını açıkladı. İlçe toplantıları 9 Mayıs’ta Kandıra’da tamamlanacak.

Teakoğul, yapılacak bu toplantılarda  AFAD'ın kurumsal tanıtımı ve faaliyet alanları, TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planı, ilçelerin afet planlarındaki konumu ve destek çözüm ortaklığı boyutları, iyileştirme çalışmalarında Kaymakamlıkların ve Belediyelerin sorumluluk ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.

Sivil savunma hazırlıklarından AFAD Gönüllülüğü hakkında katılımcılara yeniliklerin de anlatılacağı programa, Kaymakamlık ve Belediyelerin üst düzey yetkilileri, ilçedeki STK temsilcileri, İlçe Mahalle Muhtarları, İlçe Okul Müdürleri ve Cami imamları katılacak. Bu arada, Başiskele ve Çayırova’daki toplantıların tarihi ise daha sonra belli olacak.

 

AFAD BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI PROGRAMI

 

İLÇE             TARİH                        SAAT  YER

 

KARTEPE   21 Mart Salı                  15.00   Necip Fazıl Kısakürek Salonu

İZMİT          23 Mart Perşembe        14.30   Halk Eğitim Merkezi

GEBZE           28 Mart Salı               15.00   Osman Hamdi Bey Toplantı Salonu

DİLOVASI     30 Mart Perşembe      14.00   Belediye Kültür Merkezi

DARICA         7 Nisan Cuma            14.30   Adnan Menderes Kültür Merkezi

DERİNCE       11 Nisan Salı              10.00   Şükrü Arıcı İlköğretim Okulu

KÖRFEZ        21 Nisan Cuma          14.30   Vali Osman Badraslı Toplantı Salonu

GÖLCÜK       28 Nisan Cuma          14.00   Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı

KARAMÜRSEL 4 Mayıs Perşembe 14.00   Karamürsel Öğretmenevi

KANDIRA       9 Mayıs Salı              14.00   Belediye Kültür Merkezi

 

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