AFAD ilçelerde bilgilendirecek

Kocaeli İl AFAD Müdürü Salim Tekoğul, ilk toplantıyı bugün saat 15.00’te Kartepe’de yapacaklarını açıkladı. İlçe toplantıları 9 Mayıs’ta Kandıra’da tamamlanacak.
Teakoğul, yapılacak bu toplantılarda AFAD'ın kurumsal tanıtımı ve faaliyet alanları, TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planı, ilçelerin afet planlarındaki konumu ve destek çözüm ortaklığı boyutları, iyileştirme çalışmalarında Kaymakamlıkların ve Belediyelerin sorumluluk ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.
Sivil savunma hazırlıklarından AFAD Gönüllülüğü hakkında katılımcılara yeniliklerin de anlatılacağı programa, Kaymakamlık ve Belediyelerin üst düzey yetkilileri, ilçedeki STK temsilcileri, İlçe Mahalle Muhtarları, İlçe Okul Müdürleri ve Cami imamları katılacak. Bu arada, Başiskele ve Çayırova’daki toplantıların tarihi ise daha sonra belli olacak.
AFAD BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI PROGRAMI
İLÇE TARİH SAAT YER
KARTEPE 21 Mart Salı 15.00 Necip Fazıl Kısakürek Salonu
İZMİT 23 Mart Perşembe 14.30 Halk Eğitim Merkezi
GEBZE 28 Mart Salı 15.00 Osman Hamdi Bey Toplantı Salonu
DİLOVASI 30 Mart Perşembe 14.00 Belediye Kültür Merkezi
DARICA 7 Nisan Cuma 14.30 Adnan Menderes Kültür Merkezi
DERİNCE 11 Nisan Salı 10.00 Şükrü Arıcı İlköğretim Okulu
KÖRFEZ 21 Nisan Cuma 14.30 Vali Osman Badraslı Toplantı Salonu
GÖLCÜK 28 Nisan Cuma 14.00 Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı
KARAMÜRSEL 4 Mayıs Perşembe 14.00 Karamürsel Öğretmenevi
KANDIRA 9 Mayıs Salı 14.00 Belediye Kültür Merkezi
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