AFAD ilçelerde bilgilendirecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, ilçelerde bilgilendirme toplantılarını başlatıyor.

Kocaeli İl AFAD Müdürü Salim Tekoğul, ilk toplantıyı bugün saat 15.00’te Kartepe’de yapacaklarını açıkladı. İlçe toplantıları 9 Mayıs’ta Kandıra’da tamamlanacak.

Teakoğul, yapılacak bu toplantılarda AFAD'ın kurumsal tanıtımı ve faaliyet alanları, TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planı, ilçelerin afet planlarındaki konumu ve destek çözüm ortaklığı boyutları, iyileştirme çalışmalarında Kaymakamlıkların ve Belediyelerin sorumluluk ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.

Sivil savunma hazırlıklarından AFAD Gönüllülüğü hakkında katılımcılara yeniliklerin de anlatılacağı programa, Kaymakamlık ve Belediyelerin üst düzey yetkilileri, ilçedeki STK temsilcileri, İlçe Mahalle Muhtarları, İlçe Okul Müdürleri ve Cami imamları katılacak. Bu arada, Başiskele ve Çayırova’daki toplantıların tarihi ise daha sonra belli olacak.

AFAD BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI PROGRAMI

İLÇE TARİH SAAT YER

KARTEPE 21 Mart Salı 15.00 Necip Fazıl Kısakürek Salonu

İZMİT 23 Mart Perşembe 14.30 Halk Eğitim Merkezi

GEBZE 28 Mart Salı 15.00 Osman Hamdi Bey Toplantı Salonu

DİLOVASI 30 Mart Perşembe 14.00 Belediye Kültür Merkezi

DARICA 7 Nisan Cuma 14.30 Adnan Menderes Kültür Merkezi

DERİNCE 11 Nisan Salı 10.00 Şükrü Arıcı İlköğretim Okulu

KÖRFEZ 21 Nisan Cuma 14.30 Vali Osman Badraslı Toplantı Salonu

GÖLCÜK 28 Nisan Cuma 14.00 Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı

KARAMÜRSEL 4 Mayıs Perşembe 14.00 Karamürsel Öğretmenevi

KANDIRA 9 Mayıs Salı 14.00 Belediye Kültür Merkezi