AFAD'dan hasar ve zarar tespit personeline eğitim

Kocaeli AFAD, afet ve acil durum hazırlıkları kapsamında kaymakamlıklarca belirlenen hasar ve zarar tespit komisyonlarına il müdürlüğünün konferans salonunda eğitim verdi. Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul tarafından verilen eğitim, yoğun katılım dolayısıyla altışar ilçenin katılımıyla iki oturum halinde gerçekleştirildi. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz'ın da katıldığı eğitimin, ilçeleri etkileyen su baskını gibi lokal afetlerde tespitler için zaman kazanmak ve afetlere vakit geçirmeden müdahale etmek amacıyla organize edildiği belirtildi.

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, il müdürlüğünün talebiyle kaymakamlıklarca oluşturulan hasar ve zarar tespit komisyonlarının üyelerine bu eğitimle bir farkındalık kazandırılacağına inandıklarını söyledi. Hasar ve zarar tespitin farklı işlem olduğuna değinen Tekoğul, iki başlıkta kurulan bu komisyonların çalışma alanlarını anlattı. Zarar tespitini eşyanın gördüğü zarar anlamında değerlendirmek gerektiğini, bu nedenle ilçelerde mal müdürlüğü ve muhasebe birimlerindeki uzmanlardan oluşturulduğunu belirten Tekoğul, hasar tespitin ise afetin yapılara verdiği hasarları belirlemek anlamına geldiğini, bu kapsamda ilçelerdeki inşaat mühendisleri ve teknikerlerinden ve mimarlardan kurulmasını sağladıklarını söyledi.

Afetler Kanunu ve AFAD Teşkilat Kanunu ve uygulama mevzuatları kapsamında sunumunu yapan Tekoğul, genel hayata etkililik kavramı üzerinde durdu ve afetin yardım odaklı sonuçlarının bu kavrama bağlı olduğunu ifade etti. Acil yardım konusunda da bilgi veren Tekoğul, afetzedeler için acil yardım taleplerinin kaymakamlıklarca kısa sürede İl AFAD Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerektiğini, 15 günde bu başvuruların AFAD Başkanlığı'na iletilmesi zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı. Tekoğul altyapı hasarlarına ilişkin acil yardımın ise kaymakamlık aracılığıyla belediyelerce 15 gün içinde AFAD İl Müdürlüğü'ne gönderilmesinin yeterli olduğunu sözlerine ekledi.