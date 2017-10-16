AFAD'tan kurtarma operasyonu

Yuvacık Çataldere ormanlık alanında kestane toplarken yuvarlanarak kolunu kıran genç, Kocaeli AFAD ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Yuvacık Baraj Gölünün üst kısımlarında Çataldere Mahallesine yakın ormanlık alanda kestane toplarken dengesini kaybederek yuvarlanan ve kolunu kıran Sezer Bager’in (17) mahsur kaldığı ihbarıyla harekete geçen Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünün arama kurtarma ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. Baraj göleti mevkiinde 112 sağlık ekipleriyle birlikte buluşan AFAD ekipleri, arama yapmak üzere anılan bölgeye intikal etti. Ekipler vatandaşlarla birlikte, dik yamaçları bol ormanlık alanda yaptıkları aramayla Çataldere’nin üstünde Serindere yolu yakınlarında mahsur kalan gence ulaştılar.

DURUMU İYİ

Kocaeli AFAD ekibi, kolunun kırıldığını ve ayağa kalkamadığını söyleyen Sezer Bager (17) isimli kazazede genci, vatandaşların da yardımıyla ormanlık alanda taşıyarak 112 sağlık ekiplerine ulaştırdılar. Sedye ile ormanlık alanda yaklaşık 2 kilometre taşınan gence ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan kazazede gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



