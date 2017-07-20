  • BIST 106.668
  • Altın 140,816
  • Dolar 3,5391
  • Euro 4,0642
  • Kocaeli 25 °C

"Afete Hazır Türkiye" projesi

»
"Afete Hazır Türkiye" projesi
Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında bu ay şu ana kadar 423 kişiye afet bilinci eğitimi verildi.

Kocaeli AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu ay "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında 6 iş yerinde afet bilinci eğitimi ve tatbikatlar gerçekleştirildiği aktarılarak, eğitimlere 423 kişinin katıldığı bildirildi. 

Okulların tatile girmesiyle firmaların taleplerine yoğunlaşıldığı belirtilerek, afet ve acil durumlara hazırlık bağlamında verilen eğitimlerin, yaptırılan tatbikatların toplumun tüm kesimlerince de içselleştirildiği kaydedildi.

Bilinçlendirme eğitimlerine de ağırlık verildiği ifade edilen açıklamada, "Bu kapsamda ayrıca yangın, arama kurtarma, ip ve düğüm eğitimleri verilerek yangın tatbikatı yaptırıldı. 'Afete Hazır Okul' projesi çerçevesindeyse Gölcük'te 14, Başiskele'de 21, İzmit'te 21, Gebze'de 367 kişi temmuz ayının ilk yarısında eğitim aldı." ifadeleri kullanıldı.

Bu haber toplam 67 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de sıcaklık ne zaman artacak?20 Temmuz 2017 Perşembe 11:55
  • Kaçak yapı çöp ev çıktı20 Temmuz 2017 Perşembe 11:44
  • Kent meydanı ve katlı otopark için istinat duvarı yapılıyor20 Temmuz 2017 Perşembe 11:21
  • Parklanma yasak olunca...20 Temmuz 2017 Perşembe 11:20
  • Körfezli şehidin evinde mevlit okutuldu20 Temmuz 2017 Perşembe 11:00
  • İstanbul'da kaybettiği tabletine yeniden kavuştu20 Temmuz 2017 Perşembe 10:00
  • Kocaelili hacı adaylarına malzemeleri dağıtılıyor20 Temmuz 2017 Perşembe 09:40
  • Hacı adayları bugün Fevziye’de tanışacaklar 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:33
  • İnci kefalinin tatlı sulara yolculuğu sona erdi19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:44
  • Dereye düşen ineği itfaiye kurtardı19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:12
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti