Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında bu ay şu ana kadar 423 kişiye afet bilinci eğitimi verildi.

Kocaeli AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu ay "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında 6 iş yerinde afet bilinci eğitimi ve tatbikatlar gerçekleştirildiği aktarılarak, eğitimlere 423 kişinin katıldığı bildirildi.

Okulların tatile girmesiyle firmaların taleplerine yoğunlaşıldığı belirtilerek, afet ve acil durumlara hazırlık bağlamında verilen eğitimlerin, yaptırılan tatbikatların toplumun tüm kesimlerince de içselleştirildiği kaydedildi.

Bilinçlendirme eğitimlerine de ağırlık verildiği ifade edilen açıklamada, "Bu kapsamda ayrıca yangın, arama kurtarma, ip ve düğüm eğitimleri verilerek yangın tatbikatı yaptırıldı. 'Afete Hazır Okul' projesi çerçevesindeyse Gölcük'te 14, Başiskele'de 21, İzmit'te 21, Gebze'de 367 kişi temmuz ayının ilk yarısında eğitim aldı." ifadeleri kullanıldı.