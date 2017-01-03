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Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti

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Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti
Bugün Meclis'e sunulan Afganistan tezkeresine onay verildi.

TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra ettiği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AA

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