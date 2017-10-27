"Afganistan’da hala FETÖ okulları var"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe Green Park Otel’de düzenlediği Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi’nin ikinci gününde tebliğ sunan Afganlı akademisyen İzzettullah Zeki, Türkiye ile yapılan anlaşmaya rağmen Afganistan’da hala FETÖ okullarının kapatılamadığını söyledi. İzettullah Zeki, bunun nedeninin bölgede etkili olan batılı devletlerinin varlığından kaynaklandığını kaydetti.



AFGANLILAR BU OKULLARA ÖRGÜT GÖZÜYLE BAKMADI

Milli İrade Salonu’nda Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı‘nın başkanlık ettiği “15 Temmuz ve Uluslararası Medya” konulu özel oturumda konuşan İzzettullah Zeki, Afganistan’ın 1989 Sovyet işgalinden kurtulduktan sonra yaşadığı sürece atıfta bulundu. Bu sürecin ardından Türkiye’nin özellikle Kuzey Afganistan’da desteği olduğunu kaydeden İzzettullah Zeki, “Afganlılar için Türk demek güven demektir. Bu nedenle kimse bu okullara örgüt gözüyle bakmadı. Bu okullar, Türk milletinin temsilciliği gibi göründü” dedi.



TAM ANLAMIYLA KAPATILAMADI

Öğretim görevlisi İzzettullah Zeki, bu aşamada önemli bir saptamaya da dikkat çekti. Türkiye ile Afganistan arasında FETÖ okullarının kapatılarak Maarif Vakfı’na devredilmesine yönelik anlaşmasının varlığına karşın hala tam anlamıyla bunun gerçekleşmediğini söyledi. Zeki, “Maalesef hala bu okullar var. Halk gidip bu okulların tabelalarını indirdi, ancak içerde eğitim devam ediyor. Okullar kapatılamadı çünkü orada batılı abiler var. Onlar istemedikleri için tam anlamıyla bu okullar kapatılamıyor” diye konuştu. İzettullah Zeki, darbenin ilk anlarından itibaren Afgan yöneticileri ve halkının da Türkiye’deki sivil yönetiminin yanında olduğunu açıkladığını hatırlattı.



ARAP BASININDA 8 FARKLI 15 TEMMUZ YORUMU

Oturumda ayrıca, 16 Temmuz sabahı Arap basınındaki manşetler ve yorumlar ele alındı. Konuyu “Arap Basının 15 Temmuz 2016’da Başarısız Darbe Girişimi’ne Demokrasi Söylemi Açısından Tepkileri” başlığında inceleyen Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Gölcü, 16 Temmuz sabahı çıkan gazetelerde birbirinden farklı demokrasi söylemlerine rastladıklarını kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Gölcü, “Örneğin bir darbe yaşayan Mısır’ın El Ahran Gazetesi’nde 15 Temmuz darbesi ile ilgili reel hükümetin anti demokratik bir tutum içinde olduğu söyleniyordu. Suriye Tişrin Gazetesi de aynı söylemleri kullandı. Bunların demokrasi ile bağdaştırılması korkutucuydu. Bu araştırma sonucunda 8 farklı demokrasi söylemi ile karşılaştık” dedi. Gölcü, “Gazetelerin fikirsel bazda insanları şekillendirdiğini biliyoruz. Bu gazetelerde inşaa edilen demokrasi söylemlerinin farklı olması Arap coğrafyasındaki demokrasi geleceğinin de sorunlar yaşayacağını bize anlattı” diye konuştu,



AZERBAYCAN’DAKİ FETÖ KANALLARI KAPATILDI

Sabahki oturumda son olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İdarecilik Akademisi öğretim üyesi Oğuztoğrul Tahirli, “Azerbaycan Basınında 15 Temmuz” konusunu ele aldı. Tahirli Azerbaycan’ın darbenin ilk anlarından itibaren sivil hükümetin yanında olduğunu söyleyen bildiriler yayınladığını hatırlatarak, FETÖ yayın organlarının da kapatıldığını kaydetti.



