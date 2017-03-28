  • BIST 89.695
  • Altın 146,108
  • Dolar 3,6293
  • Euro 3,9393
  • Kocaeli 5 °C

Afiş kirliliğine izin yok!

»
Afiş kirliliğine izin yok!
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle şehir merkezinde afiş kirliliğine izin vermiyor.

Kamuya ait alanlara, trafolara, elektrik panolarına gelişigüzel asılan ve görüntü kirliliği oluşturan afişler, Zabıta ekiplerince tek tek kaldırıldı.

YASAK

Konuyla ilgili konuşan Zabıta yetkilileri, "İzmit’te özel olarak hazırlanan stantların dışında bir yere afiş asmak yasak. Buna rağmen bazı kişi ve kurumlar yasak yerlere afiş asarak görsel kirliliğe neden oluyorlar.

91 AFİŞ

Fethiye Caddesi, İnönü Caddesi, Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve İstiklal Caddesi üzerindeki kontrollerimize sırasında  mevzuata aykırı gelişigüzel olarak asılan 91 afişi  tek tek toplandı. Afişleri asan kişi ve kurumlar hakkında da yasal işlem yapıldı” dediler.

İzmit’teki afiş kirliliği ile mücadelenin artarak devam edeceği kaydedildi.

Bu haber toplam 174 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcük'te Artvin'i yaşadılar27 Mart 2017 Pazartesi 21:40
  • Körfez İlimtepe Kültür Merkezi'nin temeli atıldı27 Mart 2017 Pazartesi 19:24
  • Aydın Ünlü’den Gürsu’ya kutlama27 Mart 2017 Pazartesi 18:02
  • Batı Trakyalılar, aile kahvaltısında27 Mart 2017 Pazartesi 17:02
  • Diriliş Kampı hizmete girdi27 Mart 2017 Pazartesi 16:40
  • SAĞLIĞINIZ İÇİN ELEKTRONİK SİGARA27 Mart 2017 Pazartesi 16:17
  • Halıdere'ye Fizik ve Ruh Sağlığı Merkezi27 Mart 2017 Pazartesi 15:21
  • İzmit Belediyesi’nden okullara büyük hizmet27 Mart 2017 Pazartesi 13:50
  • Köseköy’de bozuk zeminler asfaltlanıyor27 Mart 2017 Pazartesi 13:45
  • 262 öğrenci daha ‘Haydi Bisikletle Okula’ dedi27 Mart 2017 Pazartesi 13:33
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti