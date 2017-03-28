Afiş kirliliğine izin yok!

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle şehir merkezinde afiş kirliliğine izin vermiyor.

Kamuya ait alanlara, trafolara, elektrik panolarına gelişigüzel asılan ve görüntü kirliliği oluşturan afişler, Zabıta ekiplerince tek tek kaldırıldı.

YASAK

Konuyla ilgili konuşan Zabıta yetkilileri, "İzmit’te özel olarak hazırlanan stantların dışında bir yere afiş asmak yasak. Buna rağmen bazı kişi ve kurumlar yasak yerlere afiş asarak görsel kirliliğe neden oluyorlar.

91 AFİŞ

Fethiye Caddesi, İnönü Caddesi, Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve İstiklal Caddesi üzerindeki kontrollerimize sırasında mevzuata aykırı gelişigüzel olarak asılan 91 afişi tek tek toplandı. Afişleri asan kişi ve kurumlar hakkında da yasal işlem yapıldı” dediler.

İzmit’teki afiş kirliliği ile mücadelenin artarak devam edeceği kaydedildi.