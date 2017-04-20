Afrika’ya yardım

Kızılay Genel Merkezi’nin çok büyük kuraklık ve gıdaya ulaşım sorunu yaşayan Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika’daki mazlumlar için başlattığı yardım kampanyası bugün İzmit’te de tanıtıldı.

İNSANLAR ZOR DURUMDA Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı Doç.Dr.Cengiz İpek, Yemen’de 17 milyon, Güney Sudan’da 2 milyon, Doğu Afrika’da 13 milyon insanın açlık ve susuzlukla karşı karşıya bulunduğunu, bu ülkelerde salgın hastalıklar başladığını belirtti, “Bu insanlar için başlatılan yardım kampanyasına 7 gün 24 saat katkı sağlayabilirsiniz. İlimizde ilk katkılar KSO ve KOTO’dan geldi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından başlatılan kampanyanın detaylarını (www.kızılay.org.tr) internet sitesinden öğrenebilirsiniz” dedi.

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