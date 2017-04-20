Afrika’ya yardım

İNSANLAR ZOR DURUMDA
Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı Doç.Dr.Cengiz İpek, Yemen’de 17 milyon, Güney Sudan’da 2 milyon, Doğu Afrika’da 13 milyon insanın açlık ve susuzlukla karşı karşıya bulunduğunu, bu ülkelerde salgın hastalıklar başladığını belirtti, “Bu insanlar için başlatılan yardım kampanyasına 7 gün 24 saat katkı sağlayabilirsiniz. İlimizde ilk katkılar KSO ve KOTO’dan geldi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından başlatılan kampanyanın detaylarını (www.kızılay.org.tr) internet sitesinden öğrenebilirsiniz” dedi.
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