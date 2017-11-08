Afyon’da Karamürsel kampı

Akrones Otel’deki kampa katılan Karamürselliler, ilçeyi daha yaşanır hale getirmek, sorunları ortadan kaldırmak, çağdaş bir Karamürsel için yapılması gerekenler konusunda beyin fırtınası yaptılar, öneriler sıraladılar.

Üç gün süren, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın da katıldığı kampta Karamürsel Belediyesi’nin hizmetlerine ilişkin görüşler de soruldu, öneriler alındı.

7 MADDELİK ANKET

Toplantının birinci gününde katılımcılarla Karamürsel Belediyesi 2017 Paydaş Anketi yapıldı. Ankette, “İlçenin öncelikli olarak çözülmesi gereken sorunu sizce hangisidir, mahallenizin önemli sorunu nedir, Karamürsellimizin daha yaşanabilir bir kent olması için belediyemiz en çok hangi konularda çalışma yapması gerektiğini önem derecesine göre sıralayınız. Nasıl bir belediye istiyorsunuz. Size göre ideal bir belediye olması gereken özellikleri nelerdir. Karamürsel Belediyesinin en başarılı olduğu hizmetleri nelerdir. Karamürsel Belediyesinin en başarısız olduğu hizmetler nelerdir ve Daha güzel bir Karamürsel için önerileriniz nelerdir? şeklindeki 7 soruluk ankete katkılar alındı.

“MUTLULUK SANATI KARAMÜRSEL”

Eğitimin ikinci günü toplantısı ‘Mutluluk Sanatı Karamürsel’ adı altında yapıldı.

Üç dönem Karamürsel Belediye Başkanlığı yapan Özcan Özalgın’ın vefatı nedeniyle yapılan saygı duruşuyla başlayan ikinci gün toplantısında konuşan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Yaşadığımız yerleri uyumlu yaşatmak lazım. Sosyal yapının uyumlu olması sizlerin eseri olması lazım. Sosyal yapılardaki sıkıntıların ve iyi olması sizlerin eseridir. Bugüne kadar örnek bir sosyal yapımız var. Herkes tarafından takdir edilen bütün çevremizdeki ve en yakın içlere baktığımız zaman çok çok önde bir Karamürsel görünüyor. İyiyiz öndeyiz güzeliz diyerek oturma şansımız yok. Daha çok çalışmamız lazım bu güzelliği nasıl koruyabileceğiz, nasıl devam ettirebileceğiz konusunda sorumluluk sahibiyiz. Çünkü her biriniz bu makamları temsil ediyorsunuz” dedi, daha güzel Karamürsel için herkesin desteğini, katkısını beklediklerini söyledi.

Psikiyat Uğur Zeren, daha sonra katılımcılara ‘Mutlu Olma Sanatı’ başlıklı konuşmasında önemli mesajlar verdi. Konuşmasında hayatın her anının kıymetli olduğundan bahseden Zeren, yaşama dair bir şeyleri ertelemenin yanlış bir davranış olduğunu hatırlatarak kendi hayatından da bazı kesitler verdi.