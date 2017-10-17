Ağa köpek balığı takıldı!

Balıkçı Mustafa Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze'den hareket ettiklerini ve Sinop açıklarında hamsi tutmak için ağ attıklarını söyledi. Hamsi bekledikleri ağlarında camgöz cinsi köpek balığı görünce şaşırdıklarını dile getiren Güler, balığın 3 metre boyunda, yaklaşık 250 kilo ağırlığında olduğunu belirtti.

Köpek balığının vatandaşlar tarafından da ilgi gördüğünü anlatan Güler, "Hamsi avına çıktığımızda ağımıza takıldı. Diğer balıklardan ayırarak Gebze'ye getirdik. Bunu isteyen vatandaşlarımıza vereceğiz." dedi.