Ağabey ve kardeşin ortak tutkusu

Dilovası'nda masa tenisi müsabakalara hazırlanmak için eski tahtalardan tenis masası yapan 2 kardeşten ağabey ilçede yapılan turnuvada birinci oldu.

Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Muhammet Çilek, okul dışında da antrenman yapabilmek için bir ay önce 10 yaşındaki kardeşi Mustafa Çilek ile birlikte bir tenis masası yapmaya karar verdi.

Topladıkları eski tahtalardan evlerinin bahçesinde standart ölçülere göre bir tenis masası yapan Çilek kardeşler, okul sonrası bu masada antrenman yaptı.

İlçe düzeyinde düzenlenen Okul Sporları Dilovası Masa Tenisi Turnuvası'na bir ay boyunca evin bahçesinde hazırlanan kardeşler müsabakalarda üstün performans sergileyerek kendi kategorilerinde birinci oldu.

Öğretmenlerinin evin bahçesindeki tenis masasının fotoğrafını sosyal medyada paylaşması sonucu başarı öyküleri yayılan Çilek kardeşler, azim ve başarılarından dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeni bir tenis masasıyla ödüllendirildi.

Okul takımına girdi

Muhammet Çilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisine 4 yıl önce beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladığını, kendisine gösterdiği hareketi yaparak okul takımına girdiğini söyledi.

Masa tenisine başladıktan 1 yıl sonra ilk turnuvasına gittiğini ve 3. olduğunu aktaran Çilek, bir sonraki turnuvada da aynı başarıyı gösterdiğini ve her organizasyonda daha başarılı olduğunu kaydetti.

Çilek, kendisinden 4 yaş küçük kardeşine de masa tenisi oynamayı öğrettiğini ve onun da güzel sonuçlar almaya başladığını dile getirerek, sadece okulda antrenman yapabildiklerini ve bunun kendilerini tatmin etmediğini ifade etti.

Bu yılki turnuvaya hazırlanmak için bir ay önce kardeşiyle birlikte bir tenis masası yapmaya karar verdiklerine dikkat çeken Çilek, "Müsabakalarımız vardı ama antrenmansızdık. Okulda antrenman yapıyorduk ama eve geldiğimizde oturuyorduk. Ben ve kardeşim buna bir çözüm bulmamız gerektiğini düşündük ve 'Bahçede bir masa yapabiliriz.' dedik." diye konuştu.

Çilek, kimseden yardım almadan topladıkları eski tahtalardan bahçede bir tenis masası yaptıklarını belirterek, antrenmanlarını komşuları ve öğretmenleri tarafından beğeni alan masada sürdürdüklerini anlattı.

"Çok işimize yaradı"

Yaptıkları masanın işlerine çok yaradığını vurgulayan Çilek, "Normal masaya göre daha küçük olduğu için beni fazla yormuyordu. Bu, turnuvada çok işime yaradı. Reflekslerim çok gelişti, çoğu rakibimi de set vermeden geçtim. Turnuvaya az kalmıştı. Kardeşimle okuldan kalan zamanlarda oynuyorduk. İlk önce kardeşimin turnuvası vardı, 5 maçta 5 galibiyet aldı. İyi bir sonuç getirdi. Diğer gün de benim turnuvam vardı. 6 maça çıktım, 5 galibiyetle şampiyon olduk takımca. İsteyince başaramayacağımız bir şey olmadığını anladım." dedi.

Hedefi milli takım

Çilek, hiç ilçe dışında müsabakalara katılmadığını dile getirerek, "Hedefim milli takıma girmek, ülkemizi temsil etmek istiyorum. Okumak da istiyorum. Bunun yanında da sporumu devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Kendisine yeni bir tenis masası hediye edileceğini duyduğunda çok şaşırdığını ifade eden Çilek, "Hocam çağırdı, anlatınca şoka girdim. 'O masa gelirse ben de gönderenleri pişman etmem.' dedim. Eski masamı hayatta bozmam artık. O bana anı olarak kalacak hatta antrenmanlarımı onda devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu yeni gelen masamda ise mahalleden arkadaşlarıma öğretmeyi düşünüyorum. Kimsenin sokakta gezmesine gerek yok." şeklinde konuştu.

"Mahallenin fahri masa tenisi antrenörü yaptık"

Dilovası Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu da müdürlük olarak her okula en az bir masa tenisi verdiklerini ve bunun sonucunda da çocukların bu spora ilgi duymasıyla güzel bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

Muhammet ve Mustafa Çilek kardeşlerin hikayesinden bir öğretmenin kendisini haberdar ettiğini aktaran Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Hemen geldim ve çocuklarımızı tebrik ettim. Sonra konuyu il müdürümüze açtım, sağ olsun onlar da ilgi gösterdiler. Çocuklara bir masa hediye ettik. Şimdi bu iki kardeşimizi mahallenin fahri masa tenisi antrenörü yaptık. Masa tenisinin yayılması adına onlara böyle bir misyon yükledik. Amacımız Muhammetleri ve Mustafaları çoğaltmak."

Muhammet Çilek'in beden eğitimi öğretmeni Hikmet Turan da Muhammet ile 4 yıldır turnuvalara katıldıklarını anlatarak, kendisini ileride daha iyi yerlerde göreceğinden emin olduğunu dile getirdi.