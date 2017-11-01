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Ağabeyine böbreğini verdi

Ağabeyine böbreğini verdi

Kartepe'de Gönül Hayat Şahin, ağabeyi Hasan Pehlivan'a, böbreğini vererek hayata tutunmasını sağladı.

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Uzunçiftlik Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Hasan Pehlivan'a, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.Doktorların böbrek nakliyle yeniden sağlığına kavuşabileceğini söyledikleri Pehlivan için yapılan tetkiklerde, 47 yaşındaki kız kardeşi Gönül Hayat Şahin'in nakil için uygun olduğu belirlendi.İstanbul'da özel bir hastanede kız kardeşinden alınan böbrek, Pehlivan'a nakledildi.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, organ nakli gerçekleştirilen iki kardeşi evlerinde ziyaret etti.Üzülmez, ziyarette yaptığı konuşmada, organ naklinin hem sosyolojik hem de dini yönden son derece önemli olduğunu belirtti.

İnsanların çeşitli sebeplerle organlarını kaybettiklerini aktaran Üzülmez, "Tıbbın geldiği teknolojik gelişmeler sayesinde uygun şartların sağlanması halinde bir başka kişiden alınan organlar ihtiyaç sahibine naklediliyor." ifadesini kullandı.

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