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Ağaçları kesen komşusundan şikayetçi oldu

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Ağaçları kesen komşusundan şikayetçi oldu
İzmit'te, Burhanettin Keser tırtılların evini bastığı gerekçesiyle apartmanlarının bahçesinde bulunan meyve ağaçlarını kesen komşusu A.K. hakkında savcılığa şikayette bulundu.

 

Yenişehir Mahallesi Asil Kent Sokak'ta bulunan Asilkent Apartmanı sakinlerinden Burhanettin Keser yıllar önce apartmanın çevresine ıhlamur, ceviz, şeftali gibi çeşitli meyve fideleri dikti. 5 gün önce apartman sakinlerinden A.K. ağaçlardaki tırtılların birinci kattaki evini bastığını iddia ederek yaklaşık 15 meyve ağacını kökünden kesti. Bunun üzerine Burhanettin Keser, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ağaçları kesen A.K. hakkında şikayette bulundu. Burhanettin Keser komşusu tarafından kesilen ağaçların tespit edilmesini, yasal işlem yapılmasını istedi.

Burhan Keser meyve ağaçlarını kesen komşularına engel olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Tırtıl olduğunu iddia eden komşumuz meyve ağaçlarını kökünden kesti. Ağaç kökünden kesilmez budanır. Biz onu uyarmamıza rağmen kökünden kesti. Tırtıldan rahatsız olduğunu söyledi ama tırtıl da yoktu. Ihlamur, ceviz, şeftali gibi 15'e yakın ağacı kesti. Ağaçları keserken engel olmak istedik, bizimle tartıştı ve gerginlik yaşadık. Cumhuriyet savcılığına giderek şikayette bulundum. Yazıktır o ağaçlar ne kadar zamanda yetişiyor. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

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