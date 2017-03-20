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Ağaçtaki dilekler gerçek oldu

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Ağaçtaki dilekler gerçek oldu
İzmit Belediyesi örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak Ağrı’nın Diyadin ve Patnos ilçelerindeki öğrenciler için çalışma başlattı. 

İzmit’teki gönüllüler, “Verdiklerin Daima Senindir” sloganıyla Ağrı’daki Genç Ali Ortaokulu ile Ağrı Rahmankulu İlkokulu’nda okuyan 178 öğrenciye hediye gönderme ve okul ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçtiler. Kocaeli Terziler Odası işbirliğinde gerçekleştirilen programa İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Hane Kahrımanlı, İzmit Belediye Meclis Üyesi Ersin Alparslan, meslek oda başkanları, Kocaeli Ticaret Odası yetkilileriyle esnaf ve vatandaşlar katıldı. 178 öğrencinin isminin ve isteğinin yazılı olduğu zarfları asılı oldukları ağaçtan alan gönüllüler, zarfların içinden çıkan çocukların isteğini karşıladı.

İzmit Belediyesi tarafından Genç Ali Ortaokulu’na mikroskop, deney setleri gibi materyaller alınırken, Rahmankulu İlkokulu ana sınıfının tadilatı için de çalışma başlatıldı. Programda konuşan Başkan Doğan, “Belediyesi olarak, vatanımızın her karış toprağının bizim için değerli olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Ağrı’ya hizmet danışmanlığımın ardından ekibimle birlikte bölgeye gittim. Oradaki ziyaretimizde vatandaşlarla, özellikle çocuklarla bir araya geldik. Neden bu çocuklarımız da İzmit’teki yavrularımızın aldığı hizmetleri almasın, sahip olduğu imkanlara sahip olmasın dedik. Devletimiz bölgede gerekeni yapıyor, çocuklarımız en az şehrimizdeki okullar kadar güzel okullarda eğitim görüyor. Ama bizlerin de devletimize destek olmamız yerel dokunuşlar yapmamız gerektiğine inanıyor ve elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Çocukların yaşadığı zor günleri zihinlerinden silmek için mücadele ettiklerini belirten Başkan Doğan, “Diyadin’deki çocuklarımıza Diyadin Çocuk Dergisini hazırlayarak dağıttık. Onlar için etüt merkezleri açtık. Çocuklarımızın sinema hasretini gidermek için cep sineması kurduk. Okul bahçelerine basket potaları yerleştirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde Diyadinli çocuklarımıza bisikletlerini de hediye edeceğiz. İzmit Belediyesi olarak bir yandan Ağrı için elimizden geleni yaparken diğer yandan da şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarını da dahil ederek yeni projeler üretiyoruz. İnşallah bu projenizle 178 çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

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