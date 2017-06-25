Ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

63 yaşındaki Zülküf Teke, ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Körfez Yarımca Atalar Mahallesi'nde oturan 63 yaşında Zülküf Teke adlı vatandaş Adapazarı'nda ağaçtan düşme sonucu vefat etti.Alınan bilgiye göre, Adapazarı'nda yakınlarının yanına giden Teke, burada ağaçtan düşüp ağır yaralandı.Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zülküf Teke'nin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Körfez Atalar Mahallesi İstasyon Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Binali ASLAN