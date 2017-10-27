Ağadere’de trafiği rahatlatacak çalışma
Körfez Belediyesi tarafından Ağadere Caddesi'ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafiği diğer yollara yönlendirmek için başlatılan köprü çalışmasında sona doğru gelindi.
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Körfez Belediyesi, ilçede trafiğin en yoğun olduğu caddelerden biri konumundaki Ağadere Caddesi'ndeki trafik akışını azaltmak ve caddedeki trafiği diğer yollar ile daha kısa mesafede birleştirmek için cadde üzerine ikinci bir köprü inşa etmek için çalışma başlatmıştı. Kısa süre önce başlatılan çalışmada, köprünün imalat işleri tamamlandı.
KISA SÜREDE BİTECEK
İmalatı tamamlanan köprü ayakları ve tabliye yerine koyulurken, yollar için de çalışmalar başlatıldı. 12 metre uzuluğunda olacak ve karşılıklı geçişe olanak sağlayacak olan köprüdeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca Ağadere üzerindeki mevcut köprü de bu çalışma tamamlandıktan sonra yenilenecek.
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