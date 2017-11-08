Ağdacı: “İzmit’in hava kirliliği için neler yapıldı?”

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“26 Nisan 2017 tarihinde ÇMO Kocaeli Şube olarak MMO odası konferans salonunda (Kocaeli'nin hava kalitesi) panelini düzenledik. Bu panelde bilimsel veriler ile PM 2.5/PM 10 parametreleri ağırlıklı olarak baz alınarak yapılan analiz sonuçlarını kamuoyunun bilgisine sunduk. Panel kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda İzmit ve Gölcük’ün havalarının Dilovası’nın havasından daha kirli olduğunu açıkladık.

Bu açıklamamız o zaman bazıları tarafından yadırganarak şüphe ile karşılanır ifadeler kullanılmıştır. Ancak ÇMO Kocaeli den 7,5 ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aynı verileri açıklayarak yöneticileri göreve davet ettiği öğrenildi. Bu konu ile ilgili yetkililerin ne gibi çalışmalar yaptığını veya yapacağını merak ediyoruz. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçek tektir ve gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. ÇMO Kocaeli her zaman olduğu gibi bilimin ışığında Kocaeli'nin sorunları ile ilgilenmeye ve kamuoyunu doğruları saklamadan bilgilendirmeye devam edecektir”

Ayşegül Kalaycı