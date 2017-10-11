Ağdacı uyardı: "Körfez’de kesinlikle midye ve balık tüketmeyin”

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Sait Ağdacı bugün oda binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. 12 Ocak tarihinde Körfez’de meydana olayda motorin tankından denize sızıntı olmuştu. Olay sonrası ÇMO periyodik olarak Ocak, Haziran ve Ağustos ayında Körfez’de inceleme yaptı. İnceleme sonrasında Körfez’in analiz raporlarını paylaşan Ağdacı şunları söyledi: “Kirletici madde motorin olup iddia edildiği gibi birkaç yerden değil tamamen aynı evsafta olan tek bir yerden sızmıştır. Dökülen kirletici maddelerin miktarı 100 tonun çok üzerindedir. İlk alınan numuneler Tavşancıl, Hekere ve marina bölgesinden alınmış analiz sonuçları korkunç boyutta kirlenmeyi göstermiştir.

CİHAZ ALARM VERDİ

6 ay sonrasında (Haziran ayında) aynı mevkilerden alınan numuneler de özellikle Tavşancıl bölgesinde karada, denizde sabit canlılar da çok fazla miktarda ağır metal görülmüştür. Ağustos ayı itibariyle ise hala en yakın ile en uzak noktada çok yoğun kirlenmenin devam ettiği, sabit canlılarda kıyıda yüksek miktarda poliaromatik hidrokarbon (ağır kanserojen madde), kalıcı organik maddelerin çok yoğun olduğu tespit edilmiştir. Şöyle ki bu değerleirn sıfır olması gerekirken yapılan ölçümler de cihazımız alarm vererek tıkanmıştır. Ayrıca Körfez dibinde sezyum dahil ağır metaller mevcuttur. Hal böyleyken birilerinin çıkıp ‘Körfez temizdir’ demesi, mavi bayrak aldatmacasıyla halkı yüzmeye teşvik etmesi abesle iştigaldir. Yine söylüyorum Kocaeli halkı, eğer sağlığına önem veriyorsa kesinlikle midye ve Körfez balığı tüketmemelidir.

ZARAR VERMEYECEK BİR YERE YAPILMALI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin evsel katı atık yakma tesisi projesi için de konuşan Ağdacı, “Projenin Umuttepe arasında bulunan 20 hektarlık orman depo alanında yapılması planlanmakta olup bu konuda Orman ve Su İşleri bakanlığı tarafından olay verildiği bilgisi ortalıkta dolaşmaktadır. Bu bölge orman alanıdır. Bu bölgede içme suyu havzaları bulunmaktadır. Bilindiği üzere sağlık kuruluşlarının olduğu, üniversite yerleşkesinin bulunduğu, yeni alt yapı gerektiren bir bölgedir. Özellikle yer seçimi konusunda oldukça yanlış bir seçim yapılmıştır. Yer konusunda İZAYDAŞ yanı, sanayi tesisi yakını, taşıma sorunu ve alt yapı sorunu olmayan bölge ve en önemlisi çevreye yada ekolojik yaşama zarar vermeyecek bir yere yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

BUNA İNANMAK İSTİYORUZ

Mimar Sinan Köprüsü’nün Yeni Cuma ayağında bulunan Uğur Mumcu Parkı’na büyükşehir belediyesince bir firmaya kafeterya yapılmak üzere ihale edilmesi hakkında da görüş bildiren Başkan Ağdacı, “Söylenen parka dokunulmayacağı ve park tarafına bir sandalye konulması dahi ihalenin için yeterli olacağı. Buna inanmak istiyoruz ama bizim ülkemizde olaylar böyle yürümüyor. ‘Hele bir buraya yerleşelim yavaş yavaş ilerleriz’ düşüncesi hakim. Bahse konu yere kafe açılacağına mevcut park mezbelelik görünümünden kurtarılıp, rehabile edilse, kütüphane, müze ile zenginleştirilse Kocaeli yeni bir değer kazansa daha iyi olmaz mı? Kocaeli artık yeşile hasret, nefes alamaz hale gelmiştir. Betonlaşmaya, çarpık sanayileşmeye, kentleşmeye ve trafik keşmekeşliğine artık bir son vermenin vakti geldi de geçmektedir” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

