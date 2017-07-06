Ağdacı:“Otoyol projesi ÇED’siz sürüyor”

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, Kuzey Marmara Otoyolu ÇED süreci, taş ocaklarının durumu ve yaşanan orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ağdacı açıklamasında, “Anayasa mahkemesinin "Dev" projelere ÇED muafiyeti getiren düzenlemeyi iptaline karşın 3’üncü köprüyü de içeren kuzey Marmara Otoyolu Projesi ÇED’siz tüm hızıyla sürüyor. Anayasa mahkemesinin dev projeleri ÇED ( çevresel etki değerlendirmesi) yönetmeliği hükümlerinden muaf tutan düzenlemeyi iptal etmesine rağmen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin inşaatı ÇED’siz sürüyor. ÇMO Kocaeli Şube Başkanlığı’nın 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında başvurduğu ÇED izin ve denetim genel müdürlüğü yetkilileri, projeyle ilgili kendilerinde bir ÇED dosyası olmadığını belirtirken, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin ÇED yönetmeliğinden muaf olduğunu belirten yazı ile cevapladılar.” dedi

381 BİN AĞAÇ KESİLDİ

“Otoyol projesi kapsamında yalnızca 3’üncü köprü kısmının yapımı için 381 bin 96 ağaç kesildiğini ve kesilmeye devam ettiğini söyleyen Ağdacı, “Otoyol için 271 km olarak baz alınırsa; basit bir hesapla yolun genişliği ortalama 200 metre olarak alınırsa 271.000×200=5420 olur. Bu alanın minimum %60’ının orman arazisinden geçtiğini varsayarsak 3253’e tekabül eder. Orman genel müdürlüğünün sayfasındaki 2015 Türkiye Orman Varlığı verilerine göre ortalama 1 hektardaki servet 72,14 metre küp olarak verilmektedir. Buna göre

3252×72,14=234.599,28m3.servetinde orman varlığı yok edilecektir Bu veriler yaklaşık veriler olup yalnızca orman kaybımızdır. Sadece ağaç katliamının değil, aynı zamanda yeraltı ve yer üstü kaynaklarımız, doğal yaşama verilen zarar gibi topyekûn zararı göz önünde bulundurmak gerekir. Doğal yaşamın parçası hayvanlar artık yiyecek bulabilmek için şehirlere inmekteler. İstanbul Boğazı 3’üncü karayolu geçişi olarak adlandırılan 3’üncü köprü projesinin de dahil olduğu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, AYM’nin 3 Temmuz 2014 tarihli kararıyla ÇED muafiyeti getiren maddedeki "planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan" ibaresini iptal etmesiyle muafiyet ortadan kalkmıştır.

KANUN ÇİGNENMEKTEDİR

Hukuken AYM kararının geriye yürümesi ve ÇED muafiyeti tanınan projeler için ÇED süreçlerinin başlatılması gerekiyor. ÇED yönetmeliği ile idarenin denetim sorumluluğunu yerine getirdiğini belirten hukukçular, kamu düzeninin sağlanması için kararın geriye yürümesini ve projeler için ÇED başvuru dosyalarının hazırlanması gerektiğini ifade etmektedir. Bakanlık ise buna karşın, muafiyet sürüyor iddiasında. Bu durumda göz göre göre kanun çiğnenmekte ve AYM kararı görmezden gelinip faaliyet devam etmektedir. Bu şartlarda yapılması gereken ÇED olmadığı için faaliyetin tamamen durdurulup faaliyet alanının eski haline getirilmesi ve ilaveten yatırım bedelinin%2sinin para cezası olarak alınmasıdır. Bu konuda Kamu maalesef duyarsız kalmış, kendilerine ödenecek kamulaştırma bedellerinin peşine düşmüştür. Aynı geçici 3’üncü madde sayesinde birçok proje ÇED raporu olmaksızın yürütülmektedir. Ülkemizde son 14 yılda 12 bin 549 adet taş ocağına ruhsat verilmiş olup sadece Kocaeli’de 56 adet faal taş ocağı bulunmakta, bir kısmı illegal şekilde ruhsat uzatımına gitmiş olup, hiç biri İSG kurallarına uymamaktadır.

GÖLETTE YÜZEN ÇOCUKLAR TEHLİKEDE

Mevzuata aykırı olarak yola yakın çalışan, gerekli tedbirleri almayan halkı tehdit eden ocaklar bulunmaktadır. Bu ocaklar işleri bitince kanun "rehabilite edilmeli" demesine rağmen olduğu gibi bırakılarak terk edilmekte. Bu da Ocak yatağında oluşan gölette yüzmeye çalışan yavrularımızın ölümüne yol açmaktadır. Bahse konu taş ocakları ülkemizde Mardin yüzölçümü (8.526km2) kadar doğal alanımızın kaybına neden olmuştur.(2.5kocaeli yüzölçümü) Öyle ki bu rant kavgası artık insan öldürmeye kadar varmıştır. Son 4 günde ülkemizde 147 adet orman yangını çıkmış olup kaybımız 2.000 Hektarlık ormanlık alandır. Hepsinde de insan faktörü vardır. Yazıktır günahtır hep birlikte, el birliği ile ciğerlerimize hançer saplıyoruz, ormanlarımızı yok ediyoruz. En son Ordu’nun Kabadüz Mahallesi Çambaşı Yaylası’nda 650donum alanın Katarlılara satıldı. Artık herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Yakında yaşayabilecek ülke ve dünya bulamayacağız. Yetkilileri göreve davet ediyorum.” diye konuştu.

Ayşegül KALAYCI