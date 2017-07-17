AGD’den devlet okullarında yaz etkinliği

Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) İzmit Temsilciliği tarafından yaz tatili kapsamında her yıl gerçekleştirilen yaz etkinlikleri İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde gerçekleşiyor.

Etkinlik hakkında açıklama yapan AGD İzmit İlçe Başkanı Recep Çelik, hedeflerinin milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

HAFTANIN 5 GÜNÜ EĞİTİM

AGD İzmit İlçe Başkanı Recep Çelik yaz etkinliklerinin 3 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında İzmit Anıtpark yanında bulunan İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde 6 hafta boyunca haftanın 5 günü sabah 09.00’dan öğle 14.00’a kadar devam edeceği söyledi. Yaz-Et etkinliklerinde Kur’an-ı Kerim, ilmihal, adabı muaşeret, akaid, peygamberler, tekvando ve diğer spor aktiviteleri yer alıyor. Kurslar ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleşiyor. Derneğe ter tahsisi İzmit Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. Aynı etkinlikler derneğin diğer şubeleri tarafından 12 ilçede gerçekleştiriliyor.

Ayşegül Kalaycı