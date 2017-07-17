  • BIST 106.171
  • Altın 140,362
  • Dolar 3,5364
  • Euro 4,0553
  • Kocaeli 27 °C

AGD’den devlet okullarında yaz etkinliği

»
AGD’den devlet okullarında yaz etkinliği
Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) İzmit Temsilciliği tarafından yaz tatili kapsamında her yıl gerçekleştirilen yaz etkinlikleri İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde gerçekleşiyor.

Etkinlik hakkında açıklama yapan AGD İzmit İlçe Başkanı Recep Çelik, hedeflerinin milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

HAFTANIN 5 GÜNÜ EĞİTİM

AGD İzmit İlçe Başkanı Recep Çelik yaz etkinliklerinin 3 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında İzmit Anıtpark yanında bulunan İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde 6 hafta boyunca haftanın 5 günü sabah 09.00’dan öğle 14.00’a kadar devam edeceği söyledi. Yaz-Et etkinliklerinde Kur’an-ı Kerim, ilmihal, adabı muaşeret, akaid, peygamberler, tekvando ve diğer spor aktiviteleri yer alıyor. Kurslar ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleşiyor. Derneğe ter tahsisi İzmit Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. Aynı etkinlikler derneğin diğer şubeleri tarafından 12 ilçede gerçekleştiriliyor.

Ayşegül Kalaycı

Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İcazetlerini aldılar ‘hafız’ oldular17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:43
  • Tarihi Tepecik Camii yenileniyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:38
  • İzmit’te 90 adet cam kumbara var17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:35
  • Plaj futbolu yaza renk katacak17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:27
  • Kılavuz Gençlik örnek oluyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:25
  • Aynı anda 3 operasyon17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:06
  • Eğlence engellere takılmadı17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:53
  • İzmit’te 4 köyde süt inekçiliği anlatıldı17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:50
  • 21 yaşında kalpten ölüm17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
  • 6 metrelik direkte et şov17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:42
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti