Ağrı, Pişmaniye Festivali ile şenlenecek

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 9. Pişmaniye Festivali, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile Ağrı merkez ve Diyadin’de gerçekleştirilecek.

Diyadin ve Ağrı’da ayrı ayrı etkinliklerle gerçekleştirilecek Pişmaniye Festivali için İzmit’ten 85 kişilik bir heyet bu ile gidecek. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, pişmaniyeciler, STK temsilcileriyle basın mensuplarından oluşan heyet bölgede festivalin yanı sıra çeşitli açılış ve etkinliklere de katılacaklar.

İzmit’in gelenekselliğini, Ağrı ve Diyadin’de yaşatacak olan etkinlikler kapsamında 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’de Diyadin Meydanı’nda pişmaniye çekimi ve halka dağıtımı, halk oyunları gösterileri yapılacak. 8 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00 da ise İzmit Belediyesi tarafından Eleşkirt’e yaptırılan saat kulesinin açılışının ardından festivalin Ağrı bölümündeki etkinliklere geçilecek.

Ağrı merkezde saat 17.30 da başlayacak etkinliklerde Cumhuriyet Caddesi’nde Başkan Doğan, Ağrı Valisi, milletvekilleri ve protokol heyeti hep birlikte pişmaniye çekip, halka ikramda bulunacaklar. Etkinlikler kapsamında halk oyunları gösterileri, semazen gösterisi de yapılacak. 8 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da 15 Nisan Spor Salonunda da sema gösterisi gerçekleştirileceği bildirildi.