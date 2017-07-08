  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 25 °C

Ağrı’da çok sıcak karşılama

»
Ağrı’da çok sıcak karşılama
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 9. Pişmaniye Festivali için Ağrı’ya gitti.

Bu sene Başkan Doğan’ın isteği ile Ağrı’da yapılan pişmaniye festivali için İzmit Belediye Başkanı, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve bir heyet ile birlikte Atatürk Havalimanı’ndan sabah 09.00 uçağı ile Ağrı’ya gitti. Başkan Doğan ve beraberindekiler, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda büyük ilgiyle karşılandılar.

Havalimanında başta Diyadin Belediye Başkan vekili Salih Yaşar, Eleşkirt Belediye Başkanı Selahattin Sarı, AK Parti İl Başkan Vekili Sıddik Aldemir, merkez ilçe başkanı Latif Birgül, TÜGVA Ağrı İl Başkan Yardımcısı Mehmet Salık, Ağrılı İzmit Belediye meclis üyesi Ersin Alpaslan ve kalabalık bir topluluk tarafından karşılanan Başkan Doğan ve beraberindekileri daha sonra 45 gün içinde bitecek olan İzmit-Diyadin Dostluk Parkı’nın temel atma törenine geçtiler. Temel atma töreninde Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da yer aldı. İzmit Belediye Başkanı Doğan’a burada da bölge halkı büyük sevgi gösterisinde bulundu. Doğan, vatandaşların tek tek ellerini sıkıp “ Bütün çabamız sizleri mutlu edecek, yüzünüzü güldürecek hizmetleri yapmak içindir. Sizin sevginiz ve güveninizle devletimiz buralara daha çok hizmetler yapacak.” dedi.  Vatandaşlar da Başkanı Doğan’ı aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek yapılan hizmetler için teşekkür ettiler.

İzmit Belediye Başkanı ve beraberindekiler daha sonra pişmaniye festival etkinlikleriyle açılışlarına geçtiler.

Bu haber toplam 275 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyzade Çağ Kebap yeni yerinde08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:00
  • Meteoroloji açıkladı! Yarından itibaren...08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:17
  • Kadınlardan Suriye’deki vahşete tepki:“Göçmen kadınlar sahipsiz değildir”08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:54
  • Bayram’ın makamı boş kalmıyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:49
  • Et fiyatları düşecek mi?08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:44
  • Kiraz Festivali’ne coşkulu başlangıç08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:34
  • Helva Şenliği’nde beraberlik çağrısı08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:26
  • Kiraz Festivali’nde Mustafa Ceceli var08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:33
  • Outlet Center’de Müdür değişiyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:24
  • Bağırganlı’ya Mavi Bayrak08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:14
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti