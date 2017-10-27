Ağrılı öğrenciler, 3D merkezinde

Proje kapsamında 6 ve 7. sınıfta okuyan 50 öğrenci, Körfez Mahallesi’ndeki 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’ne hayran kaldılar. Görevliler tarafından merkez hakkında bilgi verilen Ağrılı öğrenciler “İzmit’teki öğrenciler çok şanslı, keşke bizim orada da böyle yerler olsa” dediler. Öğrenciler Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın kayyum olarak görev yaptığı Ağrı Diyadin’de gençler için yaptığı projeleri bildiklerini de söylediler.