Ağrılı öğrenciler, 3D merkezinde
İçişleri Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Ağrı'dan gelen öğrenciler, İzmit Belediyesi’nin 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’ni de ziyaret ettiler.
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Proje kapsamında 6 ve 7. sınıfta okuyan 50 öğrenci, Körfez Mahallesi’ndeki 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’ne hayran kaldılar. Görevliler tarafından merkez hakkında bilgi verilen Ağrılı öğrenciler “İzmit’teki öğrenciler çok şanslı, keşke bizim orada da böyle yerler olsa” dediler. Öğrenciler Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın kayyum olarak görev yaptığı Ağrı Diyadin’de gençler için yaptığı projeleri bildiklerini de söylediler.
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Etiketler : Ağrılı öğrenci, 3D merkezi
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