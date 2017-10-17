Ağrılı öğrenciler Kocaeli'yi gezdi

Bakanlığın hayata geçirdiği proje kapsamında 4 gün önce Kocaeli'ye gelen öğrenciler, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görme imkanı buldu.

Ziyaretin ilk gününde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelip Kocaeli'nin kültürel değerleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler, ikinci gün Kocaeli Şehitliği, TCG Gayret Gemi Müzesi, Seka Kağıt Müzesi, Hızır Reis Denizaltı Müzesi, Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Film Platosu'nu gezdi.

Öğrenciler, Kocaeli gezisinin üçüncü gününde vapurla İzmit'ten Gölcük'e gitti. Birçok öğrenci ilk defa vapur turu yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Osmangazi Köprüsü'nden geçerek Darıca'da, 286 türde 3 bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne giden öğrenciler, burada nesli tükenme tehlikesinde altındaki türleri görme şansı buldu. Öğrenciler, günü İzmit'teki Hyundai fabrikasını gezerek tamamladı.

Kocaeli gezisinin ardından Kocaeli Valiliği'ni ziyaret eden öğrenciler, ev sahipliğinden dolayı Vali Hüseyin Aksoy'a teşekkür etti.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinin önemli ve değerli olduğunu belirterek, ülkenin her bölgesini tanımak ve o bölgeler hakkında bilgi sahibi olmak gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetin kuruluşunda ülkenin her tarafındaki insanların mücadele verdiğini vurgulayan Aksoy, "Bir bütün olarak bu mücadeleyi verdik ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." dedi.

Aksoy, İçişleri Bakanlığı'nın bu anlamlı projesi kapsamında Ağrı'nın Kocaeli ile eşleştiğini hatırlatarak, "Sizden sonra da yine arkadaşlarınız gelmeye devam edecek. Onları da sizler gibi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.

Ziyaretin ardından içinde Kocaeli'nin yöresel ürünlerinin bulunduğu paketlerin hediye edildiği öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu da ziyaretlerinin ardından Ağrı'ya uğurlandı.