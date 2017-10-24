Ağrılı öğrenciler Kocaeli'yi gezdi

Bakanlık tarafından uygulamaya konulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altı 50 bin çocuğun ülkenin farklı illerini ziyaret edeceği projede kapsamında öğrenciler, gruplar halinde gezilere başladı.

Proje kapsamında 3 gün önce Kocaeli'ye gelen öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

Ziyaretin ilk gününde Kocaeli'nin kültürel değerleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler, ikinci gün Kocaeli Şehitliği, İzmit 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, TCG Gayret Gemi Müzesi, Seka Kağıt Müzesi, Hızır Reis Denizaltı Müzesi, Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezerek, vapurla İzmit'ten Gölcük'e gitti.

Kocaeli gezisinin üçüncü gününde Darıca'da Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne giden öğrenciler, burada nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri görme şansı buldu. Öğrenciler daha sonra Osmangazi Köprüsü'nden geçerek, İzmit'teki Hyundai fabrikasını gezdi.

Kocaeli Valiliği'ni ziyaret eden öğrencileri, Vali Hüseyin Aksoy makamında kabul etti.

Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinin önemli olduğunu ifade ederek, Cumhuriyetin kuruluşunda ülkenin her tarafındaki insanların omuz omuza mücadele ettiğini vurguladı.

Proje kapsamında Ağrı'dan Kocaeli'ne gelen öğrencileri görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Aksoy, "Sizler ileride bu ülkenin yöneticileri konumuna gelecek gençlerisiniz. Sizin iyi eğitim almanız, ülkemizin her yerinin iyi tanımanız bizim için de anlam ifade ediyor. Bu anlamda ilimize gelmiş olmanızdan ve burada sizleri misafir etmekten memnuniyet duyduk." şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından içinde Kocaeli'nin yöresel ürünlerinin bulunduğu paketlerin hediye edildiği öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu da