Ağrılı öğrencilerden Büyükşehir Belediyesi’ne kardeşlik teşekkürü 

Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Özak tarafından kabul edilen Ağrılı öğrenciler, gördükleri konukseverliğin doğu - batı kardeşliğine büyük katkısı olduğunu söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarete Ağrılı öğrencilerin yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve Ağrılı öğrencilerin eğitmenleri de katıldı. Öğrencilere tek tek “Hoşgeldiniz” diyen Başkan Vekili Özak, “Sizleri burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Biz Ağrı’yı çok seviyoruz. Ağrı ne kadar sizinse o kadar da bizimdir” dedi.

“Türkiye’nin her yeri bizimdir, ülkemizi çok seviyoruz” diyen Başkan Vekili Özak, “Sizlerin de ülkenizi çok sevdiğinizi biliyoruz. Sizler büyüyeceksiniz, okuyacaksınız ve ülkemize ileride hayırlı bireyler olarak önemli hizmetler gerçekleştireceksiniz” ifadelerini kullandı.

Ağrılı gençler ise Kocaeli’nde büyük bir sevgiyle karşılandıklarını söyledi. Başkan Vekili Özkak’a bu nedenle teşekkür eden öğrenciler, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, bizlerle yakından ilgilenerek çok güzel ağırladı. Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlik hizmetleri anlamında çok güzel etkinlik ve hizmetleri var. Tüm bunları yerinde görme imkanımız oldu. Bize gösterilen ilgi ve sevgi için teşekkür ediyoruz. Bu konukseverliğin doğu - batı kardeşliğine büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştular.

Kocaeli’yi gezdiler

İçişleri Bakanlığı’nın “Biz Anadoluluyuz” projesi kapsamında Ağrı’dan Kocaeli’ye gelen 50 öğrenci dört gün boyunca Kocaeli’nin çeşitli yerlerini gezdi. Gezi kapsamında Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi, Harikalar Sahili, Gemi Müzesi, Film Platosu, Tarihi Orhanlı Camii, Darıca Hayvanat Bahçesi ve Kocaeli Şehitliği gibi birçok yer ziyaret edildi.