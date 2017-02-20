Ah Birlikspor, ah!

Kocaeli Birlikspor dün zorlu İzmir deplasmanında Bucaspor karşısında avucunun içine gelen üç puanı kaçırdı.

Maçın hemen başında öne geçen, devreyi 1-0 bitiren Kırmızı-Belazlı ekibimiz 70’nci dakikada beraberlik golünü kalesinde göndü. Son dakikalarda risk alıp kalabalık adamla hücuma çıkan temsilcimiz 89.dakikada yeniden üstün durumda geçti.

Birlikspor tam kazandım, istediğimiz aldım derken uzatmalarda yediği penaltı golüyle kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Son iki maçta 4 puan kaybı yapan Kırmızı-Beyazlılar liderin 5 puan gerisine düştü, 5’nci sıraya geriledi. Temsilcimiz bu hafta evinde son sırada olan, umutlarını büyük ölçüde yitiren Ofspor ile karşılaşacak.