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AH ŞU EL KIZLARI YOK MU? 

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İbrahim ELGİN

 Bu gün sizlere hemen  hemen  her  aile de  bilhassa  erkek  çocuklarına  annelerinin söylediği sözlerden  bir  kaçını paylaşmak  istiyorum. Çoğu  anneler  erkek çocukları  evlendiği  zaman  el  kızı oğlunu  ondan  uzaklaştırıp  kendine  bağlayacak  diye  düşünür. Oğlu  daha  evlenmeden  gelininin  hıncını  oğlundan  çıkarmaya   başlar. Esas problem de  tam bu  noktada baş  gösterir. Gelin  isterseniz  size  birkaç  örnek vereyim de  birçok  aile  içinde  bunlar  oluyor mu, olmuyor mu  bir  bakın. 
- Anne şu gömleğimi ütülesene
- Ütülü  gömleklerinden  birini  giysen  olmaz mı  oğlum?
- Olmaz  bunu  giyeceğim.
- Evlen  de  karın ütülesin. Tabi  benim  gibi  ütülerse
- Bal  gibi  ütüleyecek. 
- Göreceğim ben seni o zaman ah oğlum ah el kızı adama ütüsüz  gömleği  giydirir  de  gıkın  bile    
  çıkmaz.
- Oğlum  bu  dolabın  hali ne  böyle? Dün  düzelttim  daha
- Alttaki  kazağı  alırken  dağıldı  anne
- Alttaki  kazakmış, kazak  örsünler  başına  emi  oğlum
- Anne  o  çorap  değil miydi  ya?
- Sen  annenle  geç  dalganı  geç, bir   evlende   görücem  ben seni. Ah  oğlum  ah  el kızı  öyle  bir   düzene  sokar ki  adamı  sen  o  zaman  görürsün.           
- Anne  çoraplarım  nerde?
- Çoraplarını  hep  sağdan  soldan  toplayıp  yıkıyorum  ondan  sonrada  çekmecene  koyuyorum  al        
   oradan  giy.
- Bulamadım anne
- Nasıl  bulamadın  oğlum  bakmıyorsun ki? Al işte
- Anne  bunların  biri  siyah  biri  lacivert  gibi  duruyor.
- Bak oğlum   bu dağınıklıkla  seni  hiç  bir  kız  almaz . Almasın  evde  kalırım  o zaman. Ya  öyle  söylemesi  kolaydı.  Alanda  zaten  sana  iki  gün  bile  katlanmaz  babasının  evine  kaçar  gider. Ah oğlum  ah  el  kızı  sana  biri siyah, biri  beyaz  çorap  giydirir  de  ne  olduğunu  bile  anlayamazsın.
-Ha  sahi  sen  nerde  kaldın  dün gece  bakayım ?
- Üç  beş  arkadaş  Suat’ların evinde  kaldık. Arayıp  söyledim  ya  anne
- Refika  Teyzenler  evde  yoktu . Ne  haltlar  karıştırdınız  kim  bilir.  Ama  yok  senin  başını  bağlamanın  vakti  geldi de  geçiyor   bile.  Evlen  bak  bakalım  sekizden  sonra  eve  gelebiliyor musun?  Ah  oğlum ah  el  kızı  kapıyı  bile  açmaz  adama.
- Anne  bu  yemeğin  tuzu  eksik
- Başına  tuz  kadar  taş  düşsün  emi.  Anne   eline   sağlık    düşünüp     benim  en  sevdiğim  yemeği yapmışsın  demiyorsun da  tuzu  eksik  diyorsun.
- Anne  ben  kapuska  sevmem  biliyorsun  senin   gönlün  olsun  diye  yiyorum.
- Yeme  oğlum yeme , yemek  zorunda  değilsin.  Evlen  görücem  ben  seni.  Elin  kızı  dayasın  önüne  üç öğün  makarnayı  da  bak  o  zaman  en sevdiğin  yemek  oluyor mu  olmuyor mu?
- Oğlum  güzel  oğlum  bak  hastayım  yerimden  kalkamıyorum, kalk  da   bana  bir  bardak  su  ver.
- Tamam anne  maçtaki  şu  gol  pozisyonu  bir   geçsin  veririm. Düzgün  vursana  lan  şu  topa!!
- Oğlum yarım  saat  oldu  bir  bardak  su  istedim  hala  getirmedin.
- Getiriyorum anne!


- Kalsın  kalsın  getirme  ben alırım  kendi  suyumu , ah  benim  dertli  başım  ah  besle  büyüt  ondan sonra bir  bardak  su  getirmesin  sana!
- Anacığım  özür  dilerim .Yat sen  kalkma  yerinden  ben  hemen  getiriyorum  suyunu
- İstemiyorum  senin  suyunu  kalsın . Evlenince   karına  getirirsin. Azıcık  başım  ağrıyor  dese  doktor doktor  dolaştırırsın  el  kızını ,istersen  götürme. Onlar  ne  cindir  sen  bir  bilsen. Parmağın da  oynatır  seni  valla... 
Hadi    gelin  şimdi  bunlar  bizim  evde  olmuyor  deyin de  göreyim  sizi. Eminim  bu  yazdıklarımın   çoğu  birçok  evde  oluyordur. Çünkü  biz  de  az  çok gözlemlerimize  dayanarak   yazıyoruz  bunları.  
Yani diyeceğim nedir  şu  el  kızlarının  kayınvalidelerden  çektiği  be  arkadaş. Bakın  kayınvalide  olacak  analar  ne olur  gelecek  gelininize  el  kızı  diyeceğinize, canım  kızım deseniz de  ona  şöyle  bir  candan  sarılsanız, oda  size  canım annem  deyip  sarılsa  güzel olmaz mı yani. Yahu  garibim  anasını  babasını  bırakıp  senin  evine  gelmiş. Ayrı  bir  anne  baba, ayrı  bir  düzen .Kendi  annesi  babası  bakamadığından  vermedi  o  gül  gibi  kızlarını  size.  Allahın  emri  diye  verdi. Sizin  kızınızda  birgün  evlenecek  aynı  şeyleri  kayınvalidesi  ona  yapsa  hoşunuza  gidermi,tabiiki  gitmez.Ama  maalesef  bazı  ailelerde  böyle  olmuyor. 
Bakıyorum birbirini  seven  iki  genç  evleniyor. Kızın  annesi  kızını  kaptırmamak  için, oğlan  annesi de  oğlunu kaptırmamak  için  iki  genci  bir  o  taraftan  bir  bu  taraftan  çekiştirip  duruyorlar. Ondan  sonra  başlıyor  hır gür.  Yahu  yazık  değil mi  bu  gençlere  bırakın  kendi  hallerine de  hayatı  beraberce  paylaşmayı, zorluklara  göğüs  germeyi  bir  öğrensinler. Çünkü  her  zaman  başlarında  siz  sağ  olacak değilsiniz.  Sonra  sizde  bir  zamanlar  gelin  değil miydiniz.  Gelindiniz . Ee  o  zaman    size  kaynananız  aynı  şeyleri yapsa  hoş unuza   gidermiydi.  Gitmezdi. Peki  siz  niye   yapıyorsunuz o  zaman . Bırakın  gençleri  kendi  hallerine  oturun  otuduğunuz  yerde. Tutun  çenenizi. Sevin  doya doya  torunlarınızı. Bu  yaştan  sonra  yapacağınız  en  güzel  şey  bu.   Maalesef  yaşarken  bunların  hepsi  unutuluyor. Hiç   olmazsa  bundan  sonra  unutmamanız  dileğiyle !  Herkese  iyi  pazarlar.

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