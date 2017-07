AH ŞU EL KIZLARI YOK MU? 

Bu gün sizlere hemen hemen her aile de bilhassa erkek çocuklarına annelerinin söylediği sözlerden bir kaçını paylaşmak istiyorum. Çoğu anneler erkek çocukları evlendiği zaman el kızı oğlunu ondan uzaklaştırıp kendine bağlayacak diye düşünür. Oğlu daha evlenmeden gelininin hıncını oğlundan çıkarmaya başlar. Esas problem de tam bu noktada baş gösterir. Gelin isterseniz size birkaç örnek vereyim de birçok aile içinde bunlar oluyor mu, olmuyor mu bir bakın.

- Anne şu gömleğimi ütülesene

- Ütülü gömleklerinden birini giysen olmaz mı oğlum?

- Olmaz bunu giyeceğim.

- Evlen de karın ütülesin. Tabi benim gibi ütülerse

- Bal gibi ütüleyecek.

- Göreceğim ben seni o zaman ah oğlum ah el kızı adama ütüsüz gömleği giydirir de gıkın bile

çıkmaz.

- Oğlum bu dolabın hali ne böyle? Dün düzelttim daha

- Alttaki kazağı alırken dağıldı anne

- Alttaki kazakmış, kazak örsünler başına emi oğlum

- Anne o çorap değil miydi ya?

- Sen annenle geç dalganı geç, bir evlende görücem ben seni. Ah oğlum ah el kızı öyle bir düzene sokar ki adamı sen o zaman görürsün.

- Anne çoraplarım nerde?

- Çoraplarını hep sağdan soldan toplayıp yıkıyorum ondan sonrada çekmecene koyuyorum al

oradan giy.

- Bulamadım anne

- Nasıl bulamadın oğlum bakmıyorsun ki? Al işte

- Anne bunların biri siyah biri lacivert gibi duruyor.

- Bak oğlum bu dağınıklıkla seni hiç bir kız almaz . Almasın evde kalırım o zaman. Ya öyle söylemesi kolaydı. Alanda zaten sana iki gün bile katlanmaz babasının evine kaçar gider. Ah oğlum ah el kızı sana biri siyah, biri beyaz çorap giydirir de ne olduğunu bile anlayamazsın.

-Ha sahi sen nerde kaldın dün gece bakayım ?

- Üç beş arkadaş Suat’ların evinde kaldık. Arayıp söyledim ya anne

- Refika Teyzenler evde yoktu . Ne haltlar karıştırdınız kim bilir. Ama yok senin başını bağlamanın vakti geldi de geçiyor bile. Evlen bak bakalım sekizden sonra eve gelebiliyor musun? Ah oğlum ah el kızı kapıyı bile açmaz adama.

- Anne bu yemeğin tuzu eksik

- Başına tuz kadar taş düşsün emi. Anne eline sağlık düşünüp benim en sevdiğim yemeği yapmışsın demiyorsun da tuzu eksik diyorsun.

- Anne ben kapuska sevmem biliyorsun senin gönlün olsun diye yiyorum.

- Yeme oğlum yeme , yemek zorunda değilsin. Evlen görücem ben seni. Elin kızı dayasın önüne üç öğün makarnayı da bak o zaman en sevdiğin yemek oluyor mu olmuyor mu?

- Oğlum güzel oğlum bak hastayım yerimden kalkamıyorum, kalk da bana bir bardak su ver.

- Tamam anne maçtaki şu gol pozisyonu bir geçsin veririm. Düzgün vursana lan şu topa!!

- Oğlum yarım saat oldu bir bardak su istedim hala getirmedin.

- Getiriyorum anne!



- Kalsın kalsın getirme ben alırım kendi suyumu , ah benim dertli başım ah besle büyüt ondan sonra bir bardak su getirmesin sana!

- Anacığım özür dilerim .Yat sen kalkma yerinden ben hemen getiriyorum suyunu

- İstemiyorum senin suyunu kalsın . Evlenince karına getirirsin. Azıcık başım ağrıyor dese doktor doktor dolaştırırsın el kızını ,istersen götürme. Onlar ne cindir sen bir bilsen. Parmağın da oynatır seni valla...

Hadi gelin şimdi bunlar bizim evde olmuyor deyin de göreyim sizi. Eminim bu yazdıklarımın çoğu birçok evde oluyordur. Çünkü biz de az çok gözlemlerimize dayanarak yazıyoruz bunları.

Yani diyeceğim nedir şu el kızlarının kayınvalidelerden çektiği be arkadaş. Bakın kayınvalide olacak analar ne olur gelecek gelininize el kızı diyeceğinize, canım kızım deseniz de ona şöyle bir candan sarılsanız, oda size canım annem deyip sarılsa güzel olmaz mı yani. Yahu garibim anasını babasını bırakıp senin evine gelmiş. Ayrı bir anne baba, ayrı bir düzen .Kendi annesi babası bakamadığından vermedi o gül gibi kızlarını size. Allahın emri diye verdi. Sizin kızınızda birgün evlenecek aynı şeyleri kayınvalidesi ona yapsa hoşunuza gidermi,tabiiki gitmez.Ama maalesef bazı ailelerde böyle olmuyor.

Bakıyorum birbirini seven iki genç evleniyor. Kızın annesi kızını kaptırmamak için, oğlan annesi de oğlunu kaptırmamak için iki genci bir o taraftan bir bu taraftan çekiştirip duruyorlar. Ondan sonra başlıyor hır gür. Yahu yazık değil mi bu gençlere bırakın kendi hallerine de hayatı beraberce paylaşmayı, zorluklara göğüs germeyi bir öğrensinler. Çünkü her zaman başlarında siz sağ olacak değilsiniz. Sonra sizde bir zamanlar gelin değil miydiniz. Gelindiniz . Ee o zaman size kaynananız aynı şeyleri yapsa hoş unuza gidermiydi. Gitmezdi. Peki siz niye yapıyorsunuz o zaman . Bırakın gençleri kendi hallerine oturun otuduğunuz yerde. Tutun çenenizi. Sevin doya doya torunlarınızı. Bu yaştan sonra yapacağınız en güzel şey bu. Maalesef yaşarken bunların hepsi unutuluyor. Hiç olmazsa bundan sonra unutmamanız dileğiyle ! Herkese iyi pazarlar.