AHBAP okula kütüphane yapacak

AHBAP Kocaeli'de bir okula kütüphane yapmak için çalışma başlattı. AHBAP Kocaeli bünyesinde toplanan kitaplar okula bağışlanmadan önce kütüphane onarılarak boyanacak. AHBAP Kocaeli İl Başkanı Emre Uludağ projeleriyle ilgili olarak, "Kocaeli'de kitap seferberliği başlattık. Öncelikle Nuh Çimento Vatan Ortaokulu için bir kütüphane kuruyoruz. Bu okulumuzu kütüphaneye kavuşturduktan sonra çocukların okuma alışkanlıklarını artırmayı hedefliyoruz. Kocaeli'de yaşayan ve kitap bağışı yapmak isteyen tüm gönüllülere ihtiyacımız var" dedi. Uludağ kitap bağışlamak isteyen yardımseverlerin [email protected] adresinden kendilerine ulaşmalarını istedi.