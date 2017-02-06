Ahh, o son top!

Önceki gün gazetede işleri bitirir bitirmez Atatürk Spor Salonu’nun yolunu tuttum. İzmit Basketbol İhtisas’ın Play-Off’a yükselme kader maçını izlemek üzere tribündeki yerimi aldım. Baştan belirtelim, salonda hatırı sayılır bir kalabalık vardı. Aileler, öğrenciler çoğunluktaydı. 100 kişilik genç bir grup da salonu coşturuyordu. Böylesi bir ilgiyi, atmosferi doğrusu beklemiyordum. Gelenlere teşekkür ediyorum. Maç öncesinde sevgili Cengiz Kahraman ile sohbet ederken, oğlu İhtisas ’ta oynayan bir dönemin efsane basketbolcusu sevgili Nurgül Söylemez geldi. Nurgül, yılların deneyimi Cengiz Ağabeye, “Maç ne olur ?”diye sordu. Cengiz Ağabey hiç düşünmeden, “Son topa kalır” yanıtı verdi.

HEP OYUNDA KALDIK

Kocaelispor marşlarıyla salondakiler coşturuldu. Bizim takım maça iyice motive oldu. Darüşşafaka Doğuş Gelişim, malum Euro Lig’de oynayan, basketbola büyük yatırıp yapan kulübün alt yapısı. Her türlü imkana sahipler, kimi isterlerse alıyorlar. Genç yeteneklerden kurulu bir takım oluşumu sağlamışlar, bölgesel ligde fırtına gibi esiyorlar. İzmit’e 11’de 11 yapmış olarak geldiler. Böylesi bir rakipten maç almak kolay değildi. Ancak İhtisas takımı, genellikle geride götürdüğü maçta farkın açılmasına hiç izin vermedi, hep oyunda kaldı. Bizim takımın baştan sona müthiş bir mücadelesi vardı. Son anlar kelimenin tam anlamıyla nefesleri kesti.

SON TOPTA YIKILDIK

Bitime 14 sanayi vardı ve bir sayı gerideydik. Son topu biz kullanacaktık. Sayı bulmak için yeterli bir süreydi. Galibiyete, Play-Off’a çok yakındık. Soluk almadan takip ettiğimiz o son topta ne yazık ki, pota altına kadar gittik ancak sayıyı bulamadık. 1 sayıyla maç, Play-Off gitti. Cengiz Kahraman’ın dediği gibi maçın kaderi son topta belli oldu. Salonda sporcular, teknik ekip tribünlerde bizler yıkıldık. Sonucu üzüldük ama bizim takımın ortaya koyduğu performansla gurur duyduk. Mütevazı imkanlarla kurulan takım, Türkiye’nin basketboldaki dev markalarından birinin alt yapı takımına kafa tuttu, ecel terleri döktürdü. Bu takımın kurulmasında eski basketbolcu Ahmet Cemil Aladağ’ın büyük payının olduğunu öğrendim. Sevgili Aladağ tüm giderleri üstlenmiş, ödemeleri zamanında yapmış. Sağ olsun, var olsun.

ALKIŞI HAK ETTİLER

Hakan Söylemez’in ve istifasının ardından oyunculuğu bırakıp takımın antrenörlüğünü üstlenen Yusuf Yıldırım’ın katkılarının büyük olduğunu öğrendim. Başta gençlere taş çıkartan 39 yaşındaki takım kaptanı Metin Barış olmak üzere tüm oyuncular alkışı fazlasıyla hak ettiler. İzmit Basketbol İhtisas, Play-Off’un kapısından dönse de bence bu sezona imzasını atmıştır. Tüm emeği olanları içtenlikle kutluyorum. Önümüzdeki yıl biraz daha destekle, daha güçlü bir takım oluşumu sağlanır inşallah. İlimizde erkek basketbola tutkulu ciddi bir potansiyel vardır. Bölgesel lig seviyesindeki bir maçta bile salonun yarısı doluyorsa, düşünün gerisini. İzmit Belediyespor kadın basketbolu öne aldı, yatırımını buraya yaptı. Başka bir belediye, kurumun da erkek basketbolu için iddialı bir takım kurması gerekir. Öncelikli görev sanıyorum ki, Büyükşehir’indir.

100.Yılın gölgesinde

Karamürselspor 1923 yılında kurulmuştur, yani Cumhuriyet ile yaşıttır. Ülkenin en eski spor kulüpleri arasında yer alan Sarı-Lacivertli kulüp 90’lı yallarda profesyonel lig görmüş, sonrasında adeta kaderine terk edilmişti. Birkaç yol önce oluşturulan yönetim kulübü yeniden eski günlerine döndürmek için kolları sıvadı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe halkı da ellerini uzattı. İlçede tek yarışmacı takım etrafında birleşme kararı alındı, Karamarselspor’un geri dönüşü için seferberlik ilan edildi. Tüm planlar, projeler kulübün kuruluşunun 100.Yılına yönelik yapılıyor. 6 yıllık bu süreçte en kötü BAL’da olmak hedefleniyor.

BELGESEL HAZIRLIĞI BAŞLADI

Takım şu anda 1.Küme’de zirve yarışının içerisinde. Bir terslik olmazsa seneye Süper Lig’de. Çok iyi bir ekip çalışmasıyla, ilçenin topyekûn desteğiyle 2023’te 3.Lig hedefi bile yakalanabilir. Geçen gün yönetim kurulunda yer alan, meslektaşım Gökhan Beşiktaş aradı. 100.Yıla yönelik bazı projeler için harekete geçtiklerini söyledi, “Abi 100.Yılın gölgesinde diye bir belgesel hazırlıyoruz. Birkaç yıl öncesinden bölgeseli paylaşacağız. Bunun hem ilçeyi, hem takımı ateşleyeceğini, hedeflere gidişte doping etkisi yaratacağına inanıyoruz. Eski Başkanlarımızla, kaptanlarımızda röportajlar yapacağız. Basını da unutmadık. Senin düşüncelerini de almak, bölgeselde yer vermek istiyoruz” dedi.

HEM TAKİPÇİ, HEM DESTEKÇİ

Çok sevinirim, ne zaman isterseniz yanıtı verdim. Karamürselspor’un DAL ve 3.Lig sezonlarını iyi bilirim, çok sayıda maçını izlemişimdir. Yani en parlak dönemin basın olarak şahitlerinden biriyim. Mesleğe başladığım ilk yıllar sürekli Karamürselspor’un peşindeydim, benim için yeri çok ayrıdır. 100.Yıl belgesel filminde yer almak, benim için çok büyük bir gurur, mutluluk olur. Gökhan kardeşime, Karamürselspor yönetimine düşünceleri için teşekkür ediyorum. Diliyorum ki, 100.Yıl gölgesinde futbol takımı emin adımlarla yol alır ve 2023 yılında inşallah olabilecek en iyi konumda olur. Gazetem ve şahsım bu sürecin hem yakın takipçisi, hem de destekçisidir.

Şirketler Ligi nihayet geliyor

Uzun zamandır konuşulan ancak nedense bir türlü hayata geçirilemeyen projelerden biridir Kocaeli Şirketler Futbol Ligi. Kocaeli gibi sanayinin başkenti olmuş, irili ufaklı binlerce şirketin olduğu bir il için bir ihtiyaçtı bu. Çeşitli dönemler çalışmalar yapıldıysa da, devamı gelmedi. Kısa süre süre önce ise Şirketler Lig oluşumu için somut bir adım atıldı. Şu sıralar tüzük hazırlıkları var. 16 takımın yer alacağı bir organizasyon olacak. Takımlarda forma giyecekler için ilgili firmada 6 ay sigortalı çalışmış olma zorunluluğu getirilecek.

Çim halı organizasyonu deyince ilimizde akla gelen ilk isimlerden biri olan sevgili Oktay Kocatekin işin başında olacak. Kentin önemli spor adamlarının yer alacağı kurullar oluşturulacak. Nisan başı gibi start düşünülüyor. Statüyle ilgili çalışmalar sürüyor. 16 takımdan ilk 8’inin bir sonraki yıl 1.Ligi oluşturması, kalan 8 takımın ise 2.Lig’de yer alması gibi bir düşünce var. Çok yakında statünün detayları kamuoyuyla paylaşılacak. Şirketler Ligi’nin kentimizde büyük ilgi göreceği, müthiş bir heyecan ve çekişmenin yaşanacağı inancındayım. Merak ve sabırsızlıkla bekliyoruz.