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Ahırda intihar etti

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Ahırda intihar etti
Kartepe'de, 3 çocuk babası 53 yaşındaki Vedat Yılmaz ahırda kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay bugün öğle saatlerinde, Kartepe Hasanpaşa Mahallesi Hasanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Vedat Yılmaz'ı merak eden ailesi ahıra baktı. Çocukları, Vedat Yılmaz'ı ipe asılı halde görünce hemen yardım istedi. Yakınları ipi keserek Vedat Yılmaz'ı aşağı indirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Vedat Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vedat Yılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Vedat Yılmaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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