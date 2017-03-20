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'Ahlaklı hacker'lar yolda

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'Ahlaklı hacker'lar yolda
Yurt dışında şirketlerin kendi sistemlerine sızması ve güvenliklerini test etmesi amacıyla anlaştıkları "Ahlaklı Hacker"ların Türkiye'de de zamanla yaygınlaşması bekleniyor.

Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı açıklamada, globalde olduğu gibi Türkiye'de de dijitalleşmenin bireyler ve kurumlar için güvenlik açığını ve riskini beraberinde getirdiğini anlattı.

Türkiye'de bu anlamda çalışan güvenlik şirketleri olduğunu anımsatan Bamyacı, "Araştırma verilerine göre Türkiye’de 40 bin güvenlik mühendisine acil ihtiyaç var. Oysa mevcut yapıda yılda sadece bin tane güvenlik mühendisi yetişiyor. Bu açığı kapatmamız lazım." dedi.

"Belli etmeden yalan söyleyebilme" şartı

Siber dünyanın genişlemesi ve gelişmesi ile birlikte yaygınlaşacak diğer iş kollarının ahlaklı hacker diğer bir deyişle ahlaklı korsanlar ve sosyal mühendisler olacağının altını çizen Bamyacı, çok tartışılan ve ahlaklı hacker olarak adlandırılan korsanlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İngiltere’de ahlaklı hacker takım liderleri yılda 60 bin-90 bin pound arasında yani yaklaşık 270 bin-406 bin lira arası maaş alırken, işe yeni başlamış ve yetenekli bir hacker en az 35 bin-50 bin pound arası yaklaşık 158 bin-226 bin lira arasında maaş alıyor. Şirketler, ahlaklı hackerların sistemlerine sızmasını ve sistemin ne kadar iyi korunduğunu test etmesini istiyorlar. Böylece gerçekten bir siber saldırı yaşandığında, şirketin altyapısı hazır oluyor."

"10 bin lira maaş ödeniyor"

Geleceğin mesleklerinden bir diğerinin ise sosyal mühendisler olduğunun altını çizen Bamyacı, "Yine İngiltere’den örnek verecek olursak sosyal mühendisler, yıllık 50 bin-80 bin pound yaklaşık 226 bin-361 bin lira arası maaş alıyor. Bu işte başarılı olabilmek için karşınızdakine belli etmeden yalan söyleyebilmek, bulunduğunuz ortamda göze batmadan ortama uyum sağlamak gerekiyor. Türkiye'de sanal dünyanın daha da ilerlemesi ile yaygınlaşmasını beklediğimiz bu pozisyonlara şu an için ortalama 10 bin lira maaş ödeniyor." diye konuştu.

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