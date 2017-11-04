Eğer ki iyi bir çocukluk geçirdiyseniz, güzel hatırlar, tebessüm eder ve hiçbir zaman kaybolmayacak anıları boğazda bir düğümle veya çok tatlı bir gülümseme ile dediğim gibi hatırlar ve unutmazsınız. Benimki öyleydi mesela. Bazılarını sadece her hangi bir bağdan, bir nedenden veya bir akrabalıktan veya arkadaşlıktan ötürü sever, bazılarını da aslında nedensiz gibi görünen fakat çok da iyi nedenleri olduğundan dolayı seversiniz. Temiz kalbinden, iyi insan oluşundandır. Kimisini görür, bir yerde rastlar veya bir şekilde buluşursunuz ve öyle bir şekilde açar ki yüzünüzdeki güller, güler, gülümser, hatta kahkaha atarsınız. Kimileri hayatınızın bazı temel taşlarını oluşturur, kimi zaman uzunca aradan sonra görseniz bile zaten her şey kaldığı ve olduğu yerdedir, hiç mi hiç bozulmamış, yıpranmamıştır. Ya da sadece varlığı, var olduğu bile sizi mutlu eder, gerisine bakmazsınız.

Geçen cumartesi sabahı annemlerin hastanede olduğunu öğrenmemden beri hiçbir şekilde aklımdan çıkmıyor Ahmet Küçükörs amcam. Kalp krizi sonrası kalbi durmuş ve uzun uğraşlardan sonra yeniden çalıştırılmıştı ve hemen yoğun bakıma sevk edilmişti. Dedim ya o dakikadan bu güne kadar 1 dakika aklımdan çıkmadı Ahmet amcam ve onunla ilgili her şey. Oğluma belli etmemeye çalışsam da, o da farkında , ne kadar üzgün olduğumu görebiliyor, çocuklar daha farklı, daha hızlı anlayabiliyorlar her şeyi çünkü.. İlk günden beri kelimeler, cümleler aklımda, havada uçuşuyor ama yazamadım, bir türlü oturtamadım bu olayı aklımda, şu anda da zorlanıyorum, affedin.

Babamın adaşıdır, çok yakın arkadaşı, dostu, kardeşidir Ahmet amcam. Tayyar Dedemle de Ahmet amcamın babası İbrahim amca çok yakın arkadaşmış. Biz çocuklar olarak da birlikte büyüdük bu güzel, gerçek arkadaşlığın içinde. İsmet amcam, Sedat amcam, Metin amcam, rahmetli Arif amcam, rahmetli Nusret amcam ve eşleri, çocukları olarak hep beraber büyüdük. Şu an herkes bir yerlerde olabilir ama dedim ya bazı anlar, anılar bağ yaratır, kopamazsınız. Bir gece yarısı İlknur teyzemlerden çıkıp karda hepimizin şimdiki yürüyüş yolu olan eski tren yolunun kenarındaki, dizimize kadar karla yaptığımız yürüyüşümüzü kim unutabilir ki? Ya da birlikte gittiğimiz tatilleri, Kıbrıs gezimizi, Kirazlıyalı’yı, Pazar günü öğleden sonraki yemeklerimizi? Bir de öyle pozitif, öyle nüktedan, öyle eğlencelidir ki Ahmet amcam, bizim düğünde bile eline davulu alıp herkesi coşturmuştu. Beni her gördüğünde “Öğretmen hanım, nasılsınız efendim?” der, elini uzatır, en kibar haliyle. Babamla ikisinin bir fotoğrafını çekmiştim, dedem ve İbrahim amca ile olan bir fotoğrafın aynısını, yıllar sonra aynı yerde aynı şekilde, eski kırtasiye dükkanımızın önünde, güzel bir hatıra olmuş, hepimizin hoşuna gitmişti. Bir de gerçekten çok ama çok iyi bir insandır, tertemizdir yüreği. İnsanlara yardım etmeyi çok sever. İzmit’in özel insanlarındandır ve herkes tarafından da çok sevilir.

Bunlar benim bildiklerim, babamlar anlatsa biliyorum ki sayfalar yetmez bunu aktarmaya. O kadar sahicidir ki hepsinin dostlukları, arkadaşlıkları, şimdilerde yaşanan adına arkadaşlık denen şeyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. İyi günde, kötü günde hep ama hep birlikte oldular ve olacaklar, inanıyorum. Şimdi sizden bir ricam var. Lütfen Ahmet amcam için dua edelim. Allah’a eski günlerdeki gibi Belgin teyzemle, oğulları Sercan & Mertcan’la, yakınlarıyla ve sevdikleriyle yeniden bir arada olması için dua etmenizi bekliyorum. Hadi Ahmet anca lütfen bir an önce iyileş ve dön aramıza, hepimiz seni bekliyoruz, senin yanındayız.