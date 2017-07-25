Ahmet Evcil vefat etti

İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Teknik Lisesi elektrik öğretmeni Erdal Evcil’in de aralarında bulunduğu 4 çocuk babası olan Ahmet Evcil’in cenazesi Bulvar Yeşil Cami’den alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Teknik Lisesi elektrik öğretmeni Erdal Evcil’in de aralarında bulunduğu 4 çocuk babası olan Ahmet Evcil’in cenazesi Bulvar Yeşil Cami’den alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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