Ahmet Küçükörs hayatını kaybetti
Kocaelispor kulubü eski başkanlarından, İbrahim Küçükörs’ün oğlu, Genç Kocaelililer Derneği eski yöneticisi, Eski Küçükörs mağazasın sahibi, İzmit merkezdeki MEG yemeğin idari müdürü, Ahmet Küçükörs vefat etti.
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Kalbinde pille yaşayan, işyerinde fenalaştıktan sonra yaklaşık 40 dakika kalbi durduğu ve daha sonra hayata döndürüldüğü belirtilen Ahmet Küçükörs yoğun bakımdan çıkamayarak hayata gözlerini yumdu. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Fevziye Camisi’nden kaldırılacak.
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