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Ahmet Küçükörs hayatını kaybetti

Ahmet Küçükörs hayatını kaybetti

Kocaelispor kulubü eski başkanlarından, İbrahim Küçükörs’ün oğlu, Genç Kocaelililer Derneği eski yöneticisi, Eski Küçükörs mağazasın sahibi, İzmit merkezdeki MEG yemeğin idari müdürü, Ahmet Küçükörs vefat etti. 

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Kalbinde pille yaşayan, işyerinde fenalaştıktan sonra yaklaşık 40 dakika kalbi durduğu ve daha sonra hayata döndürüldüğü belirtilen Ahmet Küçükörs yoğun bakımdan çıkamayarak  hayata gözlerini yumdu. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Fevziye Camisi’nden kaldırılacak.
 

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