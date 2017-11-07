Ahmet Küçükörs'e son görev

Kalbinde pille yaşayan, iş yerinde fenalaştıktan sonra yaklaşık 40 dakika kalbi durduğu ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak hayata döndürüldüğü belirtilen Ahmet Küçükörs (58), Medical Park Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir yoğun bakımda olan Küçükörs, bu sabah yoğun bakımdan hayata gözlerini yumdu. İzmit Serdar Mahallesi Burak Sokak No.1 adresinde ikamet eden, Belgin Küçükörs ile evli, Avukat Sercan Küçükörs ve Mertcan Küçükörs isminde iki çocuk babası Ahmet Küçükörs için bugün öğle vakti Fevziye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, MHP İl başkanı Aydın Ünlü, DSP İl başkanı Halim Dedeoğlu, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İzmit Belediye başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan vatandaşlar, aile yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Küçükörs'ün cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ



