Ahmet Küçükörs yoğun bakımda 

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan, burada kalbi masajla çalıştırılan Küçükörs, daha sonra VM Medikalpark Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Uzun yıllardır kalp hastası olan, kalbinde pil takviyesi bulunan Ahmet Küçükörs’ün bu akşam saatlerine kadar bilinci kapalıydı. Evli, iki çocuk babası olan Küçükörs’ün tedavisi, bir süre yoğun bakımda sürecek. Ziyaretçi kabul edilmiyor.

