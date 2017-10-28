Kocaeli15 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Ahmet Küçükörs yoğun bakımda 
Ahmet Küçükörs yoğun bakımda 

Ahmet Küçükörs yoğun bakımda 

İzmit’in yerlilerinden, herkesin dostu, arkadaşı, eski esnaf Ahmet Küçükörs (58), bu sabah İşletme Müdürü olarak görev yaptığı İzmit Alemdar Caddesi’ndeki MEG Yemek Lokantası’nda kalp krizi geçirdi. 

A+A-

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan, burada kalbi masajla çalıştırılan Küçükörs, daha sonra VM Medikalpark Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. 

Uzun yıllardır kalp hastası olan, kalbinde pil takviyesi bulunan Ahmet Küçükörs’ün bu akşam saatlerine kadar bilinci kapalıydı. Evli, iki çocuk babası olan Küçükörs’ün tedavisi, bir süre yoğun bakımda sürecek. Ziyaretçi kabul edilmiyor.
 

Bu haber toplam 917 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum