Ahmet Küçükörs yoğun bakımda
İzmit’in yerlilerinden, herkesin dostu, arkadaşı, eski esnaf Ahmet Küçükörs (58), bu sabah İşletme Müdürü olarak görev yaptığı İzmit Alemdar Caddesi’ndeki MEG Yemek Lokantası’nda kalp krizi geçirdi.
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Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan, burada kalbi masajla çalıştırılan Küçükörs, daha sonra VM Medikalpark Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Uzun yıllardır kalp hastası olan, kalbinde pil takviyesi bulunan Ahmet Küçükörs’ün bu akşam saatlerine kadar bilinci kapalıydı. Evli, iki çocuk babası olan Küçükörs’ün tedavisi, bir süre yoğun bakımda sürecek. Ziyaretçi kabul edilmiyor.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Ahmet Küçükörs
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