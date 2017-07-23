Ahmet Kutluer, Gölcükspor’da

3.Lig temsilcilerimizden Gölcükspor forvet bölgesine önemli bir takviye yaptı.

Kırmızı-Siyahlı ekibimiz 3.Lig kariyerinde 106 maçta 27 golü bulunan İzmitli futbolcu Ahmet Kutluer’i renklerine bağladı. 26 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Derincespor A.Ş.’de geçirmişti. Birçok takımın takibinde olan yetenekli isim tercihini Gölcükspor’dan yana kullandı.

Kocaelispor’dan yetişen Ahmet Kutluer, 2.Lig’deki ilk sezon A takıma yükselmiş ve 7 maçta oynamış, kapanma sürecinde geçtiği Körfez FK’da şans bulamadığı için 2011-12 ve 2012-13 sezonunda da Gölcükspor’a kiralanmıştı. 2013-14 ve 2014-15 sezonlarını Darıca G.B, 2014-15 sezonunu K.Maraş’ta geçiren yetenekli futbolcu geçen sezon kentine dönmüş, Derincespor’da oynamıştı.