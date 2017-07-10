Ahmet Şahin, Kulüpler Birliği yönetiminde

6 ay önce kurulan 2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği’nde ilk genel kurul geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirildi.

90 kulübü temsil eden birliğin Cengiz Günaydın başkanlığındaki 11 kişilik yeni yönetim kurulunda Gölcükspor başkanı Ahmet Şahin de yer aldı. Şahin, geçici yönetim kurulunda de yer almış, genel sekreter olarak görevlendirilmişti. Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz da denetim kurulunda yer aldı.

ÖNEMLİ PROJELERİ VAR

Birlikte genel sekreterlik görevine devam etmesi beklenen Ahmet Şahin, kulüplere biraz olsun nefes aldıracak bazı projeleri olduğunu söyledi, “En önemlileri ortak kamp ve malzeme. Kulüpler bize kamp tarihlerini bildirecek. Biz de otellerle temasa geçip çok sayıda takımla kampa geleceğimizi bildirerek, indirim talebinde bulunacağız. Aynı şekilde malzemeleri de toplu halde aynı yerden alıp indirim isteyeceğiz. Bu çalışmalarımız sayesinde kulüplerimizin kamp masrafları ve malzeme giderlerinin ciddi oranda düşeceğine inanıyoruz” dedi.