Ahmet Serim'in mutlu günü

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve Şükriye Serim çiftinin oğulları Hakan Serim, Zahireci Ömer Kaba ve Sevim Kaba çiftinin kızları Nevin Kaba ile dünyaevine girdi.

Başiskele Bahçecik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen düğün törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Türkiye Pazarcılar Odası Federasyonu Başkanı Ali Karaca, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, çevre iller pazarcılar odası başkanları ve davetliler katıldı.

EN AZ 3 ÇOCUK NASİHATİ

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve Şükriye Serim çiftinin İhsaniye’de bir markette çalışan oğulları Hakan Serim, Zahireci Ömer Kaba ve Sevim Kaba çiftinin kızları Nevin Kaba Cuma gecesi düzenlenen düğün töreni ile bir ömür mutluluğa evet dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun kıydığı nikah töreninde çiftin şahitliğini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve İlyas Şeker, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Türkiye Pazarcılar Odası Federasyonu Başkanı Ali Karaca yaptı. Çifte evlilik cüzdanını en az 3 çocuk nasihati ile birlikte Başbakan Yardımcısı Fikri Işık verdi.