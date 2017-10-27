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Ahmet Tunçay vefat etti

Ahmet Tunçay vefat etti

Derince Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi No.2 adresinde ikamet eden Köy Hizmetlerinden emekli Ahmet Tunçay (66) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

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5 çocuk babası Ahmet Tunçay’ın cenazesi öğle namazında Bağırganlı Köy Camii’nden alınarak Bağırganlı Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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