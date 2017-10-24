Ahmet Yaman, Orhanlıspor’un sportif direktörü oldu

Tuzla ilçesinin temsilcisi olan Orhanlıspor bu sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kulüp Başkanı Tevfik Şahin, Ahmet Yaman önceki kulüp binasında bir araya geldiler. Kısa süreli görüşmenin ardından anlaşma sağlandı, eller sıkıldı.