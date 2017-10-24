Ahmet Yaman, Orhanlıspor’un sportif direktörü oldu
Uzun yıllardır Tuzla’da yaşayan, UEFA B diploması sahibi İzmitli teknik adam Ahmet Yaman, İstanbul 1.Küme takımlarından Orhanlıspor’un sportif direktörlüğüne getirildi.
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Tuzla ilçesinin temsilcisi olan Orhanlıspor bu sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kulüp Başkanı Tevfik Şahin, Ahmet Yaman önceki kulüp binasında bir araya geldiler. Kısa süreli görüşmenin ardından anlaşma sağlandı, eller sıkıldı.
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Etiketler : Ahmet Yaman, Orhanlıspor
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