Ahsen Okyar’a vefa gecesi

Ecz. Selçuk Arslan’ın sunup yönettiği Ahsen Okyar’a Vefa Gecesinin açılışında konuşan

Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu; “Akça Koca Kültür Platformu 15 Kasım 2014’te kuruldu. Genç ve dinamik bir üye gurubuna sahibiz. Ülkemizde bölünme ve küçülme senaryolarının konuşulduğu günümüzde, Akça Koca Bey’in birleştirici ve ülkesini büyüten, fethedici özelliğini kendimize örnek aldık. Günümüze ve geleceğe iz bırakan gönül adamı Ahsen Okyar ağabey için söyleyecek çok şey var. Bu salonda bulunan 400’den fazla dostuna, Vefa toplantımıza gösterdiği ilgi için teşekkür ederim.” dedi.

“İYİ Kİ BİZİM BABAMIZSIN”

Ahsen Okyar’ın Yalova Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyan kızı Zeynep Gökçen Okyar, aile adına yaptığı konuşmada, “Bize verdiği bilgilerle ışık tutan, aldığı kararlarla geleceğimizi aydınlatan, bu salonda kimisinin ağabeyi, kimisinin kardeşi, kimisinin de dostu olan canım babam sana olan sevgimi seni seviyorum kelimelerine sığdıramam. İyi ki bizim babamızsın” şeklinde görüş belirtti. Hayat hikayesinin yer aldığı slayt gösterimi sonrasında Ahsen Okyar’ın dostları değerlendirmelerini aktardılar.

GENİŞ KATILIM OLDU

Ahsen Okyar Vefa Gecesi etkinliğine her kesimden katılım oldu. Her görüşten kişiyle iletişim kurabilen, dost olan Ahsen Okyar’ı bu kesimlerin temsilcileri de, düzenlenen bu etkinlikte yalnız bırakmadı. Toplantı sonunda Ahsen Okyar’a birçok kişi ve kuruluş tarafından plaket ve hediyeler takdim edildi.