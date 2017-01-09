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Aile hekimlerinin sayısı artacak

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Aile hekimlerinin sayısı artacak
Sağlık Bakanı Akdağ, aile hekimlerini sayısının olabildiğince hızlı şekilde artıracaklarını belirterek, "Biz bunu 5 ila 10 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. 2 bin 900 kişiye bir aile hekimi olacak şekilde bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'nın, "yeni dönemin stratejilerini geliştirmek için yoğunlaştıkları bir yıl" olduğunu belirterek, "2016 yılında şunları tespit ettik. Türkiye'de hastalık yükümüz değişti. Sağlıkta dönüşümü başlattığımız 2002 yılına kıyasla 2017 yılında farklı bir ihtiyaç var, farklı bir Türkiye var. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları farklı, dolayısıyla yeni bir faza geçiyoruz." ifadesini kullandı. 

Sağlıkta dönüşüm programına başladıkları 2002 yılında en büyük problemlerden birisinin anne ve bebek ölüm oranları, çocukluk çağı ishalleri, verem, tifo, sıtma gibi problemler olduğuna değinen Akdağ, Türkiye'de şu anda bu konuların öncelikli problemler olmaktan çıktığını bildirdi.

Sağlıklı yaşam merkezleri kurulacak

Sağlık Bakanı Akdağ, özellikle bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda Türkiye'nin birçok alanda Avrupa ülkesinden daha iyi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de artık sıtma görülmüyor, kızamık problemimiz yok. Çocukluk çağı zatürresi önemli bir problem olmaktan çıktı. Önümüzde şişmanlık, hareketsizlik, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları var. Sigaraya bağlı akciğer hastalıkları ve kanserler var. Tamamen değişik bir yeni döneme giriyoruz. Bunların tedbirlerini alıyoruz. 2017 yılında sağlıklı yaşam merkezleri kuracağız."

Aile hekimlerinin hizmet verdiği vatandaşlara yeni bir destek alanı oluşturulacağını anlatan Akdağ, fizyoterapistler, psikologlar, diyet uzmanları ve beden eğitimi hocalarının da aile hekimlerine yardımcı olacağına işaret etti.

Bu yıl içerisinde yapılacak en önemli düzenlemelerden birisinin de aile hekimlerinin sayısıyla ilgili olduğunu belirten Bakan Akdağ, "Aile hekimlerinin sayısının olabildiğince hızlı şekilde artıracağız. Aile hekimleri ile takip ettikleri kişiler arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek istiyoruz. Şu anda 3 bin 500 kişiye bir aile hekimi düşüyor. Biz bunu süreç içerisinde 2 binlere kadar indireceğiz. 5 ila 10 yıl içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. 2 bin 900 kişiye bir aile hekimi olacak şekilde bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Akdağ, sağlıklı yaşamı teşvik etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, özellikle sigarayla mücadele programına büyük önem verdiklerini kaydetti.

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