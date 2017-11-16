Aile Konak büyümeye devam ediyor

Gölcük Ford Sapağı karşısında 4 yılı aşkın süredir hizmet veren Aile Konak Hastanesi, son olarak kadrosuna ikinci ortopedi uzmanı, bir çocuk cerrahı, ikinci radyoloji uzmanı ve ikinci diş hekimi ile iki acil hekimi daha dahil ederek hekim sayısını arttırdı.

Aile Konak Hastanesi Başhekimi Veysel Besnili “2011’de açtığımız hastanemizin kadrosu her geçen gün güçleniyor. Hizmet kalitemizi arttırmayı hedef edinmiştik. Bölgemizin lider hastanesi olma yolunda koşmaktayız” dedi. Birçok branşta hekim sayısını ikiye çıkaran Aile Konak Hastanesi’nin idari direktörü Dr. Şahin Talus konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim bir sözümüz vardı. Karamürsel, Gölcük ve Başiskele’de özel sağlık hizmeti veren tek kuruluşuz. Aralık ayında 20. yılımız doluyor. Bu civardan başarılı hekimlerimizi transfer etmek istiyoruz. Amacımız en iyi sağlık hizmetini vermektir. Özel ile devlet hastaneleri ayrımı pek kalmadı artık. Başiskele’deki tıp merkezini Ocak 2019’da açmayı planlıyoruz. Yer henüz belli değil. Yaşlı Bakım Merkezi’ni ilk biz yapacağız. Her şeyin bir zamanı var. Bu bölgede çalışmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü biz burada yaşıyoruz. Holdinglerin hastanesi değiliz. Biz aile olarak yaşıyoruz. Bizi izlemeye devam edin” dedi

Hastanede yeni göreve başlayan doktorların özgeçmişleri şöyle:

Çocuk Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Ayten Başak Kılıç kimdir?

1981 Ankara doğumlu Op. Dr. Ayten Başak Kılıç, 2005 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlığını alan Kılıç, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde görev aldı. Evli ve bir çocuk annesi olan Kılıç, yenidoğan sünneti, göbek fıtığı, dil bağı, eğri boyun, inmemiş testis gibi birçok cerrahi konuda hizmet vermektedir.

Ortopedi uzmanı Op. Dr. Şemsi Taştan kimdir?

1970 Posof doğumlu olan Op. Dr. Şemsi Taştan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığı alan Taştan, sırasıyla Ankara Numune Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.

Radyoloji uzmanı Uz. Dr. Aslı Göktan kimdir?

1980 İzmit doğumlu olan Radyolog Aslı Göktan, 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Göktan, tıpta uzmanlığını 2010 yılında İnönü Üniversitesi’nde aldı.

Diş Hekimi Hüseyin Avni Madenüs kimdir?

1992 Gölcük / Kocaeli doğumlu olan diş hekimi Hüseyin Avni Madenüs, 2011 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Türk Diş Hekimleri Birliği ve Kocaeli Diş Hekimleri odası üyesi olan Madenüs, çeşitli kongrelere katıldı. TDB 22. VE 23. Uluslararası diş hekimliği kongrelerine katılan diş hekimi Hüseyin avni Madenüs, 3D diş hekimliği dijital dönüşüm kongresi ve EDAD 21. Uluslarası estetik diş hekimliği kongrelerinde bulunmuştur.

Acil Hekimi Dr. Emre Ağca kimdir?

1988 Malatya Pütürge doğumlu olan Dr. Emre Ağca, 2013 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri’nde göreve başlayan Ağca, sırasıyla Gölcük Birinci Basamak Muayene Merkezi ve TCG Barbaros Gemisi’nde görev yaptı. Acil hekimi Dr. Emre Ağca evli ve bir çocuk babası.

Acil Hekimi Dr. Fatih Yılmaz Yıldırım kimdir?

1984 Sivas doğumlu olan Dr. Fatih Yılmaz Yıldırım 2009 senesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Yaklaşık 1 yıl Sivas Suşehri Devlet Hastanesi’nde acil hekimi olarak görev yaptım. Daha sonra yaklaşık 6 sene Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda tabip subay olarak çalıştı. TSK’Nın değişik birimlerinde görev alan Yıldırım, evli ve 1 çocuk babası.

Ayşegül KALAYCI

