Aile Konak’a 8 yeni hekim

Gölcük’te hizmet veren Aile Konak Hastanesi hekim kadrosuna kadın doğum uzmanı, göğüs hastalıkları, kardiyoloji uzmanı, diş hekimi, fizik tedavi uzmanı olmak üzere 8 hekim daha dahil ederek kadrosunu güçlendirdi.

Yaklaşık 3 yıldır yıldır hizmet veren Aile Konak; Kadın Doğum uzmanı Op. Dr. Emel Bilici,Göğüs Hastalıkları uzmanı Uz. Dr. Bülent Çelik, Kardiyoloji uzmanı Dr. Emine Erden, Fizik Tedavi uzmanı Dr. Kerime Savaş, acil tıp uzmanı Mehmet Emre Erimşah, Diyetisyen Buse Erten, Diş hekimleri Pelin Uçar, Öznur Saygılı’yı düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.

Toplantıda konuşan Tıbbi Direktör Op. Dr. M. Veysel Besnici, “8 hekimimizle birlikte gücümüze güç kattık. Günlük 1000 hastaya hizmet veriyoruz. Toplam 45 hekimimiz var. Daha iyi noktalara gelmek istiyoruz. Bu sebeple kadromuzu güçlendiriyoruz. Daha iyi şeyler yapacağız. Yaşlı Bakim Merkezi projemiz var. Doğanın içinde olmasını istiyorum. Kocaeli bölgesinde en ucuz sağlık hizmetini sunuyoruz. Hekim hasta ilişkisinde güven söz konusu olmalı. Bu güveni de sağladık” dedi. Toplantı hekimlerin kendisini tanıtmasıyla son buldu.

Göğüs Hastalıkları uzmanı Bülent Çelik kimdir?

1975 Iğdır doğumlu olan Göğüs Hstalıkları ve Tüberküloz uzmanı Dr. Bülent ÇELİK, 1992 – 1998 yılları arasında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1998-2000 yılları arasında Iğdır Devlet Hastanesi’nde göre alan ÇELİK, ihtisasını İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaptı. 2005-2011 yılları arasında Zonguldak Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Esnyurt Devlet Hastabesi, Yalova özel Atakent Hastanesi’nde görev aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan ÇELİK, Sigara Bırakma Tedavileri, Tüberküloz, Pnömokonyoz okuyucu, Bronkoskopi uzmanlık alanları.

Kardiyolog Emine Erden kimdir?

1975 doğumlu Uz. Dr. Emine ÇAKCAK ERDEN, 1998 Yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığını alan ERDEN, sırasıyla İstanbul Numune Hastanesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Kliniği, Erzurum Numune Hastanesi, İstanbul Özel Medicine Hastanesi, İstanbul Özel Emsey Hastanesi, Kocaeli Medicalpark Hastaneleri’nde görev aldı. Türk Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Kardiyoloji Derneği’ne üye olan Kardiyoloji uzmanı ERDEN’in uluslarası hakemli dergilerde de makeleleri yayımlanmıştır.

Fizik Tedavi uzmanı Kerime Savaş kimdir?

1980 Bursa doğumlu olan Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı Kerime SAVAŞ, 1999-2005yılları arasında Eskişehir Osmangazi üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2006-2011 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlığını tamamlayan SAVAŞ, 2016-2017 yılları arasında Çanakkale Devlet Hastaesi’nde görev yaptı.

Acil Tıp uzmanı Emre Erimşahkimdir?

1981 Balıkesir doğumlu olan acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Emre ERİMŞAH, 1999-2005 yılları arasınd istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. 2008-2013 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi’nden acil tıp uzmanlığını alan ERİMŞAH, sırasıyla Şanlıurfa Ceylanpınar Sağlık Ocağı, Kocaeli Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi, Şanlıurfa Devlet Hastanesi’nde uzman hekimlik görevlerinde bulundu.

Diş hekimi Pelin Uçar kimdir?

Zonguldak doğumlu olan Pelin UÇAR, 2007 Yılında Konak Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olarak, 2015 yılında Ankara Özel Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimliği görevine başladı. Üst düzey birçok bürokratla çalışma imkanı bulan UÇAR, 2015-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda özel öğrenci olarak eğitim aldı. İyi derecede İngilizce bilen Diş Hekimi Pelin UÇAR, implant ve çene cerrahisi konularında da deneyimli.

Diyetisyen Buse Erten Kimdir?

1993 Ankara doğumlu olan diyetisyen Buse ERTEN, 2011-2015 yıları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyet bölümünden mezun oldu. Hacettep Üniversitesi Hastanesi, Ankara Tıp Fakültesi ve Cebeci Araştırma Hastanesi ve Manisa Özel Sekiz Eylül Hastanesi’nde beslenme ve diyet bölümünde görev aldı.

Diş hekimi Öznur Saygılı kimdir?

1989 Karaman doğumlu. 2011 – 2016 yıları arasında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 2016 yılında Turkuaz Diş Evi’nde diş hekimliği yaptı. Pedodonti, Protez, Endodonti, Cerrahi diş uygulamaları gibi alanlar uzmanlık alanlarıdır.c

Op. Dr. Emel Bilici kimdir

Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Emel Bilici 197 Niğde doğumlu. 2000 yılında Akdeniz Üniversitesi Tip Fakültesi’nden mezun oldu. 2011 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı eğitimini tamamladı. Bolu İzzet Baysal KDH, Derince EAH ve Özel İzmit Kadın Doğum Çocuk Cerrahi Tip Merkezi’nde görev aldı.

Ayşegül KALAYCI